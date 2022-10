Cádiz CF: El mensaje de Sergio González

Rueda de prensa de Sergio González, entrenador del Cádiz CF, como previa del choque que su equipo disputará este sábado en el feudo del Girona. Una salida de vital importancia al tratarse de un rival directo.

Partido ante el Girona. "Es un encuentro importante ante un equipo que, a priori, va tener el mismo objetivo que nosotros. Es un equipo que juega muy bien al fútbol, jugar desde atrás, con tres hombres en el centro con mucho dinamismo y arriba tiene delanteros interesantes. Les gusta mucho jugar en campo rival, conocemos a Michel. Vamos a intentar que no se sientan cómodo e intentar proponer con balón más que ellos. No queremos un partido de ida y vuelta porque ellos ahí tienen más opciones".

El sello del rival, sus características. "Con esa línea de cinco, carrileros muy elevados, tienen un desorden organizado en el centro del campo con Romeu que es el que más mantiene la posición de todos y los otros dos tienen más libertad de movimiento. Los puntas se descuelgan bastante y acaban finalizando con el carrilero. Nosotros tenemos que seguir creciendo y tener claro que hay fases donde vamos a tener que estar en bloque bajo y sabiendo que va a haber otra fases que tendremos el balón y tendremos que proponer para ganar el partido".

Su lectura al margen de lo que suponga el enemigo. "Lo importante es ir creciendo en el juego, en los partidos. Tenemos que ir mejorando para conseguir los tres puntos. Yo siempre prefiero jugar mal y conseguir los tres puntos, antes que jugar bien y no conseguirlos. El romanticismo hay que mantenerlo porque jugando bien, la victoria está mas cerca. El resultado siempre es lo más importante".

El técnico del Cádiz CF se refirió a los laterales, en la derecha, con la alternancia obligada entre Zaldua e Iza. "Zaldua rindió a un gran nivel. Nosotros entendemos que no haces un buen partido cuando pierdes el nivel. Iza el otro día se sacrificó por el equipo y en esa acción hizo lo que tenía que hacer. No perdió el sitio por una mala situación, sino por varios motivos y cuando pierdes el sitio tienes que recuperarlo paulatinamente. Pero solo por motivos deportivos. Eso no quita que Zaldúa rindiera a un gran nivel. Tenemos dos laterales competitivos y deben luchar cada uno por ser titular y es bueno para todos".

Balance de la nueva tendencia de su equipo. "Poco a poco estamos recuperando la versión de la temporada pasada. Nos ha costado mucho y poco a poco estamos recuperando a todos los futbolistas en ese nivel óptimo, que deseábamos tener en las tres primeras jornadas. Deseábamos conseguirlo antes y ahora tenemos buenas sensaciones, pareciéndose más a lo que conocemos del año pasado. La competencia es mayor y el rendimiento en el partido es más completo. Hemos buscado esa competencia, esa fortaleza y nos ha costado encontrarla.

Centrado en su equipo por encima de todo. "Lo que más me preocupa somos nosotros. Estamos mejorando muchísimo. El punto de partida era demasiado bajo. Nos está faltando los primeros minutos de la segunda parte, empezar mas fuerte. Una vez no pasa nada, ya mas de una hay que corregir ese error", añadiendo que ahora llega "un rival que tendrá un nivel altísimo aunque no gane y tenemos que tener la pelota el tiempo suficiente para que no sea un partido de ida y vuelta". "También a balón parado y tenemos que tener cuidado porque son muy peligrosos. Hay que seguir teniendo cuidado con esto porque ellos le saca mucho rendimiento.

Recuerdo a Stuani. "Le tengo mucho cariño porque fuimos compañeros, Coincidimos en el Levante y después fui su entrenador en el Espanyol y ahora me alegro mucho de que todo le vaya bien, que haya salido de ese problema de arritmias que tuvo. Te da mucho gol, tiene mucha presencia y es un rematador nato. Romeu le da ese equilibrio necesario para que aunque todo el equipo esté desordenado, después se puedan ordenar a su alrededor".

Para acabar, el preparador del Cádiz CF se refiere al balón parado. "Es nuestro debe. El año pasado tuvimos muy mal balance con ello y aunque tuvimos algún gol que otro, este año se está repitiendo. Estamos trabajando para mejorar esto. No tenemos la fortaleza aérea para meter gol, pero tenemos buenos lanzadores y tenemos que creer y mejorar para conseguir anotar más goles. No podemos tener ocho córner y no generar ni un uy".