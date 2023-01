El Cádiz CF busca delanteros y Gattuso destaca a la zaga amarilla

La Supercopa y la posibilidad de alzar un titulo ganando dos partidos no distrae a Gennaro Gattuso. De hecho, el técnico del Valencia aseguró este jueves que ni ha pensado en ella y que sólo está centrado en el partido del Cádiz CF de este viernes en Mestalla, en el que su equipo necesita ganar para no perder el tren de Europa.

"No he pensado aun el Madrid. Nada. Sólo con el Cádiz. Tenemos tiempo de prepararlo", aseguró el técnico, sobre la semifinal que le medirá el miércoles al equipo de Carlo Ancelotti. Y es que la prioridad va de amarillo y se juega en la capital del Turia. "El Cádiz CF se defiende muy bien y cuando recupera el balón tiene cuatro o cinco jugadores delante y hacen buenos centros. Será muy complicado, lo hemos preparado hoy. Hemos de estar con muchas ganas, con calidad e intensidad. Si no jugamos así 90 ó 95 minutos será muy complicado", advirtió.

Al igual que señaló al acabar el choque copero contra La Nucía, Gattuso insistía en que "no hay que mirar la clasificación". "Hay que respetar el partido, que es importante. El Cádiz solo ha ganado dos veces, hay que jugar a tope, no hay que mirar la tabla".

Pero el italiano confesó que está más preocupado por su equipo que por el Cádiz CF. "Tengo miedo de mi equipo. El miedo es que tenemos partidos que controlamos y después pasa alguna cosa. Tenemos que mejorar la mentalidad y jugar sin miedo", apuntó.

Gattuso señaló que Almeida es duda por un proceso febril pero también apuntó que mientras llegue un mediocentro será él quien pueda sustituir a Hugo Guillamón. "El jugador que si está lesionado Guillamón puede jugar ahí es Almeida. No me gusta ahí ni Moriba ni Yunus pero el club sabe que tiene que hacer cosas. Hablamos de Europa, de ir en Europa y luego hablamos de ir a por un jugador del Mestalla. Javi Guerra me gusta mucho pero tenemos que mirar una cosa diferente", finalizaba.

La grave lesión de Nico González ha dejado el centro del campo de Gattuso con pinzas. De solicitar un interior y un extremo, el italiano ahora se daría con un canto en los dientes si Corona le soluciona cuanto antes el agujero que se le ha creado en el puesto de pivote, donde sólo cuenta con Guillamón. Además, el escaso margen económico complica la búsqueda.

Así, vuelven a sonar los nombres de centrocampistas defensivos que ya lo hicieron en verano. Demme, del Nápoles; y Bakayoko, cedido en el Milán por el Chelsea, vuelven a la palestra. Ambos los ha tenido Gattuso y no están contando para sus entrenadores. El alemán tiene que pensar si da el paso de salir del Nápoles y una vez tome esa decisión, el Valencia debe colocarse para pedir una cesión. El francés, por su parte, tendría que romper la cesión con el Milán, algo que no parece difícil, pero al no haber jugado este año se antoja complicado que tenga rendimiento inmediato.