El entrenador del Cádiz se mostraba satisfecho por la victoria conseguida en la tercera eliminatoria de la Copa del Rey contra el Zaragoza en La Romareda porque "todo lo que sea cambiar la dinámica es positivo". "No ganábamos desde hace mucho tiempo", recordaba, destacando que "a veces salían cosas pero no tenían repercusión en el marcador".

Los cambios en el once inicial se tradujeron en un triunfo que, no obstante, no desvía a Álvaro Cervera del camino que considera necesario para iniciar la remontada en la Liga. "Habíamos tenido dos o tres partidos en los que pudimos ganar y no lo hicimos, así que la victoria es importante sobre todo por ganar, más que por las sensaciones, y también porque los jugadores están contentos", razonaba.

Preguntado por la lesión de Carrillo, cuyo alcance no se conocerá hasta que al delantero murciano se le realicen las pertinentes pruebas médicas, el técnico revelaba que "ahora está dolorido". Igualmente, admitía que "tenemos problemas porque de cuatro delanteros hay tres lesionados".