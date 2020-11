El Cádiz CF y Cervera imponen la ley del silencio

La sanción de cuatro que el Comité de Competición ha impuesto al entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, ha tenido como consecuencia que el técnico no comparezca ante los medios de comunicación mientras el castigo permanezca en vigor.

La entidad cadista ha presentado una recurso ante el Comité de Apelación y el Tribunal Administrativo del Deporte. El objetivo es claro: que se anule la sanción al entrenador. Si no es posible, al menos obtener la suspensión cautelar del castigo de manera que Cervera se pueda sentar en el banquillo en el partido frente a la Real Sociedad.

Mientras se resuelven esos dos recursos, en el club entienden que lo más conveniente es que Cervera no haga declaraciones.

Los aficionados del Cádiz CF no podrá ver ni escuchar al entrenador al menos esta semana. Si no le levantan la sanción, la duda es si el entrenador del Cádiz CF permanecerá en silencio durante un mes y por tanto desde la Real Federación Española de Fútbol consiguen callarle. El primer efecto de la sanción es el silencio del técnico.

No fue Cervera, sino su segundo, Roberto Perera, quien ofreció el viernes 20 de noviembre la rueda de prensa previa al encuentro contra la Real Sociedad de la décima jornada de Liga. "Es una decisión del míster y del club", explicó Perera, quien no quiso extenderse mucho sobre la cuestión.

Lo que sí dijo el segundo que "la sanción me parece injusta, el míster dio su opinión, no entiendo el motivo de la sanción".

"En el cuerpo técnico estamos con el míster a muerte, esperemos que le quiten la sanción", añadió Perera.

La sanción a Cervera

El Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) no tiene piedad del Cádiz CF ni de su técnico, Álvaro Cervera. El míster cadista ha sido sancionado con cuatro partidos de suspensión por sus declaraciones tras el empate en casa frente al Granada (1-1), un partido marcado por la polémica arbitral al no señalar el colegiado un claro penalti sobre Perea en el minuto 85 que podría haber dado el triunfo a los amarillos.

El entrenador del conjunto gaditano señaló en sala de prensa tras el encuentro que "el penalti no lo han querido pitar" y subrayó que "lo ha visto todo el mundo pero hay tres personas que no lo han visto". Sobre las decisiones arbitrales sufridas en el inicio de la temporada, Cervera afirmó que "nos acordamos de dos expulsiones bastante rigurosas y esta vez un penalti muy claro. No sé si somos perjudicados pero me extraña. Sé que es difícil pitar pero también sé los medios que hay. Puede haber fallos, pero en otras cosas, no en ésta. La jugada del penalti es para que alguien se lo piense un poco". Finalmente, insistió en que "me expliquen por qué no se ha mirado esa jugada. Ni el árbitro ni los de arriba. No me lo acabo de explicar. Ojalá alguien me lo pueda contar”.

Competición abrió expediente al míster del Cádiz CF tras su crítica al colegiado y al VAR. El instructor del expediente y el Comité coinciden en que se trata de una infracción del articulo 100 del Código Disciplinario de la RFEF, que prevé una sanción de cuatro a doce partidos, además de una multa de 601 euros.