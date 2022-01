Cádiz CF y Álex: Una situación tensa

El Cádiz CF y Álex Fernández conviven en mitad del tira y afloja de un jugador que acaba contrato al final de temporada, que no ha renovado por falta de acuerdo y que, en su entorno, no se para de hablar de la marcha al Real Betis para seguir su carrera. Esta situación genera una incomodidad que va en aumento y que queda a casi un paso de una relación que podría pasar a ser aún más tensa. El equipo de Sergio González se juega mucho en las jornadas que restan hasta el final de Liga, por lo que desde el club precisan del máximo compromiso de los futbolistas. Precisamente Álex está llamado a ser un jugador importante en ese objetivo hasta la jornada 38ª, de ahí a que no sea del agrado el continuo 'baile' de Betis sí, Betis no.

Desde su llegada como nuevo entrenador del Cádiz CF, Sergio González ha mostrado su cercanía por el centrocampista, al que conoce de la etapa en el Espanyol, pues sabe todo lo que puede sumar en lo que queda del proyecto de la presente campaña para conseguir el objetivo. Otra cuestión es que la cabeza del madrileño esté plenamente centrada en lo que tiene entre manos mientras pertenezca al conjunto gaditano.

Desde la entidad no han parado de repetir en los últimos tiempos que precisan el compromiso 100% de los integrantes del plantel. Una aportación total cuando la cuesta está más empinada y es necesario el esfuerzo y la implicación de todos. Como Álex no es uno más, se produce un choque inevitable entre lo que pretende el club y lo que se habla del futuro del jugador, nada que ver con la realidad del presente de tener que sumar todos los puntos posibles.

La sensación es que en la sede del Nuevo Mirandilla (antiguo Carranza) empieza a cansar el carrusel de publicaciones que unen a Álex con el conjunto verdiblanco. Sin ir más lejos en las últimas horas se anuncia que el acuerdo entre ambas partes está cerrado a falta de algunos detalles y que el centrocampista cadista firmará por cuatro temporadas para militar en el club bético. No obstante, las dudas de que todo esté tan avanzando siempre estarán ahí por las habituales maniobras de presión, de un lado y otro, que se producen en estos casos.

La cuestión real es que la competencia en el Cádiz CF cada vez es mayor en el centro del campo. Los refuerzos de Fede San Emeterio y Rubén Alcaraz han elevado el número de integrantes de esa demarcación y el potencial. A estas caras nuevas hay que unirles Jonsson, Alarcón y José Mari, quien cada vez tiene más cerca su definitiva puesta a punto. Mucha carrera de hombro con hombro por ocupar las dos posiciones del doble pivote. Es decir, Álex sabe que no se puede despistar mirando a Sevilla porque, como se suele decir, 'le comerán la tostada' y podría perder protagonismo cuando es más importante estar en el terreno de juego.

Sergio González se ha referido recientemente a esta situación tan especial de su futbolista. Ha dejado claro que "confío en su profesionalidad", al tiempo que está convencido de que "va a dar su mejor versión y va a ser un profesional hasta que termine la temporada". Pero al final el runrún que se produce con este tema alrededor puede afectar a la cabeza y de inmediato que lo haga en su rendimiento. Con la competencia que se vislumbra en su puesto, no sería el mejor escenario para el madrileño.