A pocos días de cumplir los 40, Alberto Cifuentes se mantiene con la ilusión del que está empezando en esto del fútbol. El portero del Cádiz CF se convirtió en protagonista del programa 'Supersegunda' de Movistar+, hablando de su presente y futuro en el conjunto amarillo. De cara al final de temporada y al reto que se le plantea a los de Cervera, el meta afirma que "me hace ilusión debutar en Primera. Ya he vivido un ascenso aquí de Segunda B a Segunda y no me quiero ni imaginar lo que sería subir a Primera División".

Su futuro, sea en la máxima categoría o en la división de plata, pasa por el Cádiz CF. Y es que el manchego, que ejerce como su propio representante, tiene muy claro que "después de aquí como jugador no voy a ir a ningún otro sitio. Me he sentado con ellos y les he dicho que esto no va a ser un tira y afloja, yo quiero estar aquí y si vosotros queréis que esté aquí esto va a ser fácil y sencillo". Con 40 años pero aún con mucho que ofrecer, Carranza tiene portero y capitán para rato.