Butragueño: "El árbitro debe proteger a los jugadores"

El director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, fue uno de los dirigentes de la entidad que mayor nivel de malestar mostró al concluir el encuentro. Incluso llegó a hablar en un tono poco habitual en una persona como él.

Butragueño exteriorizó su enfado, al finalizar el partido de su equipo contra el Cádiz CF, ante las cámaras de Real Madrid TV. "Estamos muy sorprendidos ante este tipo de situaciones. Se produce una acción muy punible y el VAR debería intervenir. Con todas las cámaras que hay, llama la atención que estas agresiones no se vean. El árbitro debe proteger a los jugadores y estas acciones no deben pasarse por alto. También es llamativo que no se vea la repetición", explicó el responsable de las Relaciones Institucionales del club.

"Lógicamente, con todas las cámaras que están a disposición de todos los que están en el VAR, llama la atención. Son agresiones y una de las misiones del juez es defender a los jugadores y este tipo de acciones no deben pasarse por alto. Nos llama la atención que no intervenga el VAR, porque vino para este tipo de situaciones", dijo Butragueño en los medios oficiales del Real Madrid, añadiendo concretamente sobre la ausencia de repeticiones: "Esto es más llamativo todavía, estamos esperando la repetición, la repetición... y no llegaba la repetición. Cuando hay una jugada de estas características, y esta podía cambiar el rumbo de un partido con una expulsión... que no hubiera una repetición con todas las cámaras que hay es sorprendente. En el palco estábamos esperando, pero no llegó, tampoco es muy normal".

No son habituales manifestaciones tan 'calientes' del ex jugador blanco ni los términos utilizados a la hora de dirigirse a los árbitros y a todo el colectivo.