Cádiz CF: Bobby Adekanye, cara y cruz en su etapa barcelonista

El cadista Bobby Adekanye tiene pasado en el FC Barcelona. Un pasado siendo muy niño, el más joven de La Masía que fue testigo de la inauguración de las nuevas instalaciones. La etapa de este nigeriano con pasaporte holandés vestido de azulgrana resultó prometedora por sus condiciones. Lástima que su fichaje, junto al de otros ocho niños, fuera calificado de irregular por parte de FIFA.

La sanción del organismo internacional truncó el sueño de Bobby Adekanye y de sus compañeros Lee Seung Woo, Paik Seung Ho, Chan Kyul Hee , Theo Chendri , Patrice Sousia, Giancarlo Poveda, Andre Onana, Maxi Rolón y Jang Gyolhee. Por esta causa en 2015 Bobby puso rumbo al Liverpool dentro de una escala posterior en la Lazio antes de recalar cedido en el Cádiz CF el pasado verano. Aquel chico con el que La Masía soñaba con ver en las máximas cotas del barcelonismo, viste hoy de amarillo y este sábado se reencontrará con su pasado.

El atacante ha repasado su recorrido a pesar de su corta edad. Lo ha hecho en la sala de prensa de las instalaciones de El Rosal al finalizar el entrenamiento. "He estado en un montón de equipos grandes de Europa, pero este paso que he dado a Cádiz creo que es de los más grandes de mi carrera. Lo estoy disfrutando, tengo unos compañeros magníficos que me están ayudando y un entrenador que me está ayudando mucho. Estoy muy contento por jugar aquí", ha explicado en el comienzo de su comparecencia.

Indiferente la posición en la que se juegue. "Mi posición favorita es la banda derecha, es donde me siento más cómodo. Pudo meterme por dentro o salir por fuera y ser creativo. Es lo que yo digo siempre, me da igual dónde me ponga el míster. Estoy preparado para jugar en cualquier posición. Soy joven y quiero aprender cada día más. Me da igual dónde jugar".

El cadista ha tirado de memoria para hablar de su ciclo, desde niño, en el Barcelona. "Recuerdo cuando estaba en el Barça y estaban Puyol, Messi, Iniesta, y puedo seguir diciendo nombres de grandes jugadores, dirigidos por Guardiola. Mi primer año en Barcelona lo recuerdo bien. Estaba en la residencia de La Masía, que es espectacular. Solo escucho cosas buenas de allí a día de hoy. Este partido va a ser especial para mí porque me voy a encontrar con jugadores con los que he jugado desde los infantiles. Tengo muchas ganas".

Adekanye, que ha sido el último en debutar, admite querer más al tiempo que confía en el bloque. "Tengo mucha fe en mis compañeros. Estamos entrenando muy bien. Hay un buen ambiente en el vestuario, en los entrenamientos. Estamos entrenando muy duro. Si todos estamos concentrados y ganamos nuestras batallas en cada posición, creo que tenemos oportunidad de que los tres puntos se queden en Cádiz". Precisamente se ha referido a ese estreno como cadista. "Me vi muy bien. Antes de salir estaba un poco nervioso, pero eran nervios buenos. Cuando toqué mi primer balón estaba cómodo. Me sentí bien en mis primeros minutos con el Cádiz. Tengo ganas de tener más minutos, más confianza y ayudar al equipo al máximo. El míster me pide crear espacios en banda y crear. En esos minutos pude dar lo que podía dar. El míster sabe que puedo dar más y yo también lo pienso. Con los minutos que el míster me da sé que puedo enseñar lo que tengo", ha manifestado.

Han pasado unos años pero mantiene una relación buena con antiguos compañeros de La Masía que hoy están próximos al primer equipo azulgrana. "Estuve con Óscar Mingueza, que era de mis mejores amigos en el Barça y ahora que veo que lleva dos partidos como titular, y haciendo las cosas bien, me alegro por él. Tengo ganas de verle y hablar un poco del pasado. Cuando el árbitro pita el inicio ya no somos amigos, pero después lo seguiremos siendo".