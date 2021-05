Álvaro Cervera: "Esto va por la afición"

El entrenador del Cádiz compareció en la sala de prensa del Ramón de Carranza con la satisfacción del deber cumplido. Una vez amarrada de forma matemática la permanencia, Álvaro Cervera se acordó de manera muy especial de la hinchada.

Felicidad del cadismo. "Es verdad que matemáticamente el año que viene estaremos en Primera. La afición no ha estado con nosotros porque no ha podido, porque cuando ha podido siempre ha estado. Esto va por ellos. Uno de los objetivos, más allá de que en nuestra profesión hay que estar lo más arriba posible, es volver a ver el Carranza de amarillo, con la gente fuera, y seguir celebrando con ellos pero en Primera. Y que yo pueda verlo".

Espina clavada por la etapa en el Racing. "Mi techo es el Cádiz. No encuentro ningún sitio donde pueda estar mejor. Estoy en la ciudad que me gusta, con el equipo que me gusta... No soy más ambicioso porque estoy donde quiero estar. He hecho una temporada entera en Primera y nos hemos salvado. Para dentro tengo el orgullo de que igual no soy tan malo como algunos dicen. Estoy contento porque nos hemos salvado y al principio era muy difícil que tres partidos antes del final tuviésemos 43 puntos".

Guerra hasta el final. "Tengo malas experiencias tanto a favor como en contra. Cuando he conseguido objetivos en otros equipos, también aquí, nos hemos relajado, seguramente por mi forma de expresarme. Y eso lo tenía que cambiar. Para mí en estos partidos empieza la temporada que viene. El que piense que puede estar aquí tiene que terminar bien".

Más presión para el Huesca. "Elllos tenía mucha presión, y la tienen. Ojalá puedan salir de ahí. Nosotros hemos jugado como siempre, pero al dejar ellos más espacios hemos podido llegar más veces. Seguramente este partido en otro tramo de la Liga no habríamos tenido tantas llegadas. Hemos defendido bien, sabíamos sus puntos fuertes".

El martes, en Pamplona. "Es un partido diferente porque tanto Osasuna como nosotros no nos jugamos nada. No sé si ellos piensan que pueden llegar arriba. Por abajo no tenemos ningún problema. Imagino que será un partido diferente. Hay que elegir y los jugadores deben saberlo. Tenemos que hacer el mejor equipo posible para la próxima temporada".

Reconocimiento desde dentro. "El club últimamente está muy cercano a mí y me siento muy arropado. No es la misma situación de hace algún tiempo. El club valora lo que se está haciendo. Es lo que me gusta, gente cercana, que entiende las adversidades. Es como me gusta trabajar y como me hubiese gustado trabajar antes".

El papel de Carlos Akapo jugando a pierna cambiada. "Son cosas que he intentado explicar. En el lateral derecho lo tenemos a él y a Iza. Tenemos que ver si el equipo mejora cambiando a un lateral. Está jugando en la izquierda porque ahí nada más que tenemos a Pacha".