El entrenador del Cádiz no ocultaba su satisfacción por la victoria ante el Barcelona. No obstante, lejos de dejarse llevar por la euforia, Álvaro Cervera se mostraba prudente y, sobre todo, ponía en valor el sistema.

La clave del encuentro. "El partido pasaba porque ellos no se pusieran por delante. Teníamos que defender bien, sabíamos que no íbamos a ganar 3-2 ó 4-3. A ellos les gusta entrar por dentro, mucha pared, con Messi por dentro, por eso nos hemos cerrado. Si lo hacíamos más arriba, pues buscábamos salida. Parece simple pero el Barcelona, si no le defiendes así, te hace muchas ocasiones. Ha tenido las suyas, pero nosotros hemos tenido las nuestras. Hemos salido a defender para poder ganar porque creía que era la mejor manera de hacerlo".

La importancia de la defensa. "No es que me sienta orgulloso. Me gustaría que mis equipos pudieran tratar de tú a tú a Barcelona, Real Madrid y Atlético. Nos hemos enfrentado al Atlético, que nos metió cuatro. Mi misión es que el Cádiz se salve. Da la casualidad de que los partidos que hemos defendido mejor los hemos ganado, y los que hemos atacado mejor los hemos perdido. No es que seamos malos, sino que ellos, el Barcelona, son muy buenos, y por eso creo que había que defender así".

Orden y oficio pese a las bajas. "Ningún partido es igual que éste. No hay ningún otro equipo que te obligue tanto y te meta tan atrás. La premisa principal era defender. En otros partidos no tanto y hay que atacar. Y eso a veces nos penaliza. El techo del equipo es los puntos que nos dé la salvación. Que nadie se haga más imaginación porque nuestro techo es mantener la categoría".

Muchos jugadores de Segunda sobre el campo, pero ya se suman 18 puntos. "El mérito es de todos, de todo el cadismo y de todo el Cádiz. Sé que lo que transmito a los jugadores les cuesta, que le lo diga a jugadores como Perea, Álex o Jonsson les cuesta, pero soy el entrenador. Si hacemos esto y te pasan por encima, como el día de la Real Sociedad, mi credibilidad pierde, pero si ganamos, al siguiente partido me escuchan".

18% de posesión. "El Barcelona necesita la posesión para ganar; nosotros, no. Hay equipos que la necesitan porque sus jugadores controlan y pasan, porque sus jugadores son muy buenos, pero nosotros no la necesitamos porque la posesión en muchas ocasiones nos trae un problema. No es algo que se diga, sino que hay que hacerla. No es algo fácil. No estoy en contra, sino en contra de los que la imponen incluso cuando no pueden llevarla a cabo".

Ambiente del vestuario. "No es que sienta nada especial, pero me acuerdo de que antes de empezar el partido me dijeron que hace cuatro años en Jumilla empatamos a cero, y ahora le hemos ganado al Barcelona".