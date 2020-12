El entrenador del Cádiz no disimuló su enfado en la sala de prensa de Balaídos. La goleada encajada contra el Celta trajo a la memoria de Álvaro Cervera fantasmas de no hace demasiado tiempo. El equipo no fue lo que él quiere que sea siempre, o casi siempre, y lo pagó con una derrota dolorosa.

Análisis del encuentro. "El partido acabó en la primera parte. Es el partido que mejores números tenemos en ataque de toda la temporada, pero hemos metido cero goles y nos han metido cuatro. Ese es el análisis del partido. Se sigue pensando en atacar mucho pero no es así. Los equipos que tienen mucha efectividad, que cuentan con jugadores como Iago Aspas y otros, te meten cuatro goles".

Realista con la esencia. "Nuestro partido no pasa por meter más goles que el contrario sino porque no nos metan. Cuando vamos arriba a marcar, normalmente nos marcan. La primera parte ha sido todo lo contrario de lo que considero que debe ser el Cádiz para mantenerse en Primera. Los números son bonitos, pero han sido cuatro goles y pudieron ser más".

"Si para hacer cosas buenas también añadimos cosas malas, estamos perdidos"

Errores no sólo puntuales. "Miro el partido y veo que es un partido normal, con una primera parte de dos equipos que juegan bien, que llegan a la portería contraria... Pero uno tiene más efectividad, o un tipo de jugadores, o un entrenador, y mete cuatro goles, y el otro no. Hemos hecho alguna cosa mal. El segundo gol es un saque de banda nuestro. Hay dos goles que son aciertos de ellos y dos que no. Luego llegamos nosotros y damos en el palo. Pero eso pasa porque es la realidad del fútbol. Cuando juegas así la realidad no son los números y los datos sino que hemos perdido 4-0. No podemos jugar así a la mayoría de los equipos de Primera, y si lo hacemos, perderemos".

De una exhibición defensiva, a un desastre atrás. "La diferencia está muy clara, en las posibilidades que tienes de llegar a la portería contraria. Cuanto más llegamos nosotros, más nos llegan a nosotros. Cuando llegamos de contragolpe, con jugadores sueltos, siempre estamos bien colocados atrás. Cuando atacamos no al espacio sino con la pelota, tenemos problemas, como en el segundo gol. Hay que evitarlo. ¿Cómo? No fallando. Si queremos evitarlo parando el penalti, estamos equivocados. Se evita más adelante. Y el equipo se vuelve más defensivo, más feo, pero eso es así".

No compensa el brillo en ataque. "Lo que ha hecho el Cádiz en ataque me ha encantado, pero si para hacer eso tengo que recibir cuatro goles, no lo vamos a hacer. Muchas veces nos pasa eso".

Discurso en el descanso. "He significado dos jugadas donde el partido se ha roto y se ha perdido, y que intentáramos ganar la segunda parte, que no fuera un correcalles, ser más serios. A día de hoy no tenemos entidad para querer hacer más ocasiones que el rival y ganar el partido. Para nosotros eso no ha llegado porque los rivales son muy buenos en Primera División".

Una lección para el futuro. "Cuando quieres hacer cosas bien también añades las cosas que haces mal. Si podemos añadir cosas buenas sin hacer las malas, seremos buenos, pero mientras que añadiendo cosas buenas añadamos también cosas malas, estamos perdidos porque esto es la Primera División y los rivales son muy buenos".