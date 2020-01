El entrenador del Cádiz compareció este viernes en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de El Rosal en la comparecencia ante los medios habitual como previa al encuentro del fin de semana, programado para este domingo ante el Zaragoza en el Ramón de Carranza a partir de las 16:00 horas. Pese a que se trata sin duda del duelo más interesante de la jornada en Segunda, Álvaro Cervera no lo ve como una final.

“No sé si son finales todavía, pero es cierto que nos enfrentamos a un rival de los que más en forma está de la categoría, de los que más da la sensación, por lo que conlleva ese club, que su objetivo es el ascenso, por cómo están jugando, por la ilusión que han creado. Un partido muy difícil para nosotros. Estamos tranquilos porque ganamos el otro día al Racing pero intranquilos por cómo pasó. A ver si recuperamos el buen nivel anterior".

Aunque el conjunto maño viene de haber afrontado ante el Real Madrid en La Romareda el cruce de octavos de final de la Copa del Rey (0-4), no cree que vaya a pasarle factura. "Ellos tienen una dinámica muy buena, puede que vengan cansados pero medio equipo como mínimo va a ser nuevo. Además, lo del cansancio es algo relativo; lo valoro más en la mentalidad que en lo físico. Si las cosas van bien no aparece, si se tuercen entonces el cansancio aparece".

Frente a frente, dos bloques que se conocen muy bien. "Nos conocen pero se fijan más en su juego que en el rival. Son de los mejores equipos con balón y nosotros durante mucho tiempo hemos sido los mejores sin balón".

Cervera no se atreve a etiquetar a ninguno como favorito, aunque matiza sus palabras. "El Cádiz desde hace algún tiempo en casa es favorito casi siempre. No lo es para que a cualquier equipo que viene le vayamos a ganar, pero sí que saben que lo van a pasar mal, aunque últimamente no sea así. Tras los resultados del Numancia y el Mirandés, la gente abre los ojos, no sé si acertadamente o no, y piensa que aquí se puede venir a hacer algo más".

Los refuerzos del mercado de invierno. "Malbasic me parece un jugador peligroso, siempre me lo ha parecido. Como delantero o segundo delantero, también por la banda izquierda, siempre es peligroso; como futbolista me parece interesante, más allá de sus características. No es el jugador de banda izquierda que pedía, sino un segundo punta".

La posible llegada de Álvaro Giménez. "Creo que viene alguno más. Todo lo que sea sumar es positivo, aunque luego será un problema si vienen muchos en la misma posición. Alguno más bueno va a venir, interesante. Si viene, acumularemos 5 ó 6 para dos posiciones, pero es algo que tenemos que llevar, parte de nuestro trabajo".

Con tanta dinamita arriba, parece lógico pensar en la posibilidad de un cambio de dibujo. "Es la lectura que todos nos hacemos, pero hay otra más profunda que es que cuanto más cambiamos, menos buenos somos. Hemos sido buenos defendiendo en cierta parte del campo, regalando cierta parte, y cuando queremos invadir esa zona sólo hemos conseguido ser peores. Hay que manejar los jugadores que vienen y el tipo de equipo que somos. Ni desnaturalizar al jugador ni al equipo".

¿Es mejor el Cádiz con las salidas y las llegadas? "El equipo tiene más pegada, pero para tener pegada hay que llegar al cuerpo del otro y pegarle. Eso nos preocupa. Dar sin que nos den, por hacer un símil con el boxeo. Se ha perdido nivel porque robamos menos y salimos menos rápidos".

En cuanto a la actualidad de la plantilla de cara al choque del domingo, sólo una baja segura. "Todos están disponibles al margen de Nano Mesa, lesionado. Hemos tenido a alguno con fiebre, que están más en el que no que en el sí, pero bien están todos".