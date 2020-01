Anthony Rubén Lozano Colón, conocido en el mundo del fútbol como Choco Lozano, nacido en Yoro, Honduras, el 26 de abril de 1993, disfruta a los 26 años de su primera temporada como jugador del Cádiz, una campaña en la que las cosas están saliendo bien tanto en el plano personal, ya que es habitual en las alineaciones y aparece como el segundo máximo realizador del equipo, como en el colectivo, no en vano el titular de la Tacita de Plata marcha líder y no ha bajado de la segunda plaza desde que comenzó el curso.

–Tras cerca de medio año en el Cádiz, ¿cómo ha vivido la adaptación al grupo, al equipo, al sistema…?

Al principio tienes cierta incertidumbre porque llegas a un lugar nuevo, nuevos compañeros, pero la verdad es que tenemos un buen grupo y eso facilita todo. Estoy muy contento por estar aquí y por cómo van las cosas, aunque con los pies en la tierra.

"Nunca me marco una cifra de goles porque lo que importa es ayudar al equipo también con trabajo"

–Los delanteros viven del gol. Usted lleva 5, lejos de los 26 que marcó con el Olimpia en su país y con los 10 que hizo por dos veces con el Tenerife en el horizonte.

–Es difícil porque cada temporada es complicada, diferente. Obviamente es más fácil que lleguen los resultados si los delanteros marcan goles, pero no es bueno marcarse una cifra en concreto sino ayudar al equipo con goles o con trabajo. Lo más importante es que el equipo se mantenga arriba. El objetivo colectivo que tenemos, que es ilusionante. Creo que vamos por el buen camino.

–Un objetivo que ya no se oculta y que pasa por el ascenso, ¿verdad?

–El objetivo es luchar hasta el final. Eso es lo único que no se puede negociar. A partir de ahí ya vendrá lo demás. Tenemos una ilusión, es algo que está cerca, que se puede conseguir este año, pero no nos volvemos locos, tenemos que ser inteligentes, mantenernos con la mente fría y los pies en la tierra.

–El último mes, por ejemplo, ha ayudado a bajar de la nube, ¿no?

–Sabíamos que iba a pasar, que iba a llegar un momento en el que el equipo se iba a tambalear un poco. Esperemos que ya haya pasado a partir de este último partido que ganamos, que el equipo vuelva a ser el mismo que ha sido toda la temporada. Estamos cómodos en ese rol de lucha y de correr.

"Ganar como el otro día da mucha moral, sobre todo después de lo que pasó contra el Mirandés, una tragedia"

–Dijo Álvaro Cervera tras el encuentro con el Racing de Santander que siente a sus jugadores atenazados. ¿Fue en ese sentido liberador el gol de Cala en el tiempo de prolongación?

–Cada partido ganado es aire que te da, y más este último por cómo se dio, un partido que nos da mucha confianza. Veníamos de un par de resultados malos, el partido con el Mirandés fue una tragedia, nos afectó mucho. Ganar es importante siempre, y más si se gana en el último minuto. Eso te da otra moral, otra confianza, y nos hace llegar al partido contra el Zaragoza con otro aire, otra confianza, sabiendo que no va a ser un partido fácil porque tiene jugadores arriba que te pueden marcar la diferencia. Habrá que correr y luchar mucho.

–El equipo maño tendrá potencial arriba, pero Choco Lozano es el delantero de referencia de este Cádiz. ¿Se siente titular indiscutible?

–No. Aquí puede jugar cualquiera. Se ha demostrado que otros lo han hecho bien. Siempre aportan. Lo hicieron Nano, Querol, Caye, Pombo, Álex... Todos los que juegan lo hacen bien. Todos tratamos de aportar nuestro grano de arena.

–Todo desde la dureza del trabajo diario y la exigencia del míster...

–Cuando llegué no lo conocía pero sí había escuchado hablar de él, en Tenerife y algún compañero que tuve en el Girona. Es un entrenador que te exige, que te saca el máximo, pero eso es importante parar todos los futbolistas, para seguir creciendo.

–En su caso, ¿el mejor Choco está por llegar?

–Siempre, siempre. No me pongo límite ni techo. Tengo que seguir trabajando, seguir creciendo. Todavía no he dado mi mejor versión y estoy trabajando y luchando para conseguirlo en este último tramo de temporada, para ser más importante y aportar más cosas.

–Y si eso ayuda a subir y a seguir haciéndolo en Primera, mejor que mejor...

–Me encantaría, pero son palabras mayores y no podemos dejarnos llevar por la emoción. Tenemos que ser conscientes de que está ahí, pero tenemos que trabajarlo, que lucharlo sin creernos que será fácil. Sólo así jugaremos en Primera.

–Un par de curiosidades. Lo del apodo de Choco, ¿de dónde viene?

–Viene por mi hermano, por un portero muy conocido en mi país, que jugó en la selección, le llamaban Chocolate Flores, tuvo un accidente y murió. Mi hermano se metió un día en la portería, empezaron a llamarle el Chocolate y se le quedó el Choco. Cuando empecé yo le quité el apodo, y ahora me llaman así a mí y no a él.

–La última. Suele decirse que en un vestuario hay muchos compañeros pero no tantos amigos... ¿Cómo lleva eso?

–Me llevo bien con todos. Soy reservado y apartado pero me llevo bien con todos, aunque con Fali, que ya lo conocía del Barcelona B, la relación es muy buena. Él tiene dos niñas, yo una, de la misma edad, y nos llevamos muy bien.