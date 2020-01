Iza Carcelén aguarda al partido de este domingo contra el Zaragoza en el Ramón de Carranza a partir de las 16:00 horas con la motivación especial que le da su pasado maño, una fugaz campaña de triste recuerdo porque las cosas no le salieron como hubiera deseado. Además, la cita se afronta con la responsabilidad de saber que llega un rival directo en la lucha por el ascenso directo a Primera División, aunque con la presión justa tras la agónica victoria conseguida el pasado fin de semana ante el Racing de Santander (1-0).

El lateral derecho compareció este jueves en la sala de presa de la Ciudad Deportiva de El Rosal para atender a los medios y reconoció que en el vestuario hay ganas por medirse al cuadro aragonés. "Nos motiva jugar en casa, delante de nuestra gente y ante un rival como éste. Habrá un ambiente espectacular y eso gusta. La gente se enchufa y ahí el Cádiz es temible".

El defensa portuense admite que se trata de un choque de máxima tensión por lo mucho que se juegan ambas escuadras, sobre todo los visitantes. "Si nos ganan se meten de lleno en la pelea por el ascenso directo, por eso se la tienen que jugar". Eso sí, prefiere desdramatizar porque tras esta jornada aún quedará mucho Liga. "Ganemos o perdamos todavía quedará mucho. Se puede ganar aquí y luego perder en otro sitio. Esto va a estar apretado hasta el final, pero queremos ganar la batalla psicológica. No creo que vaya a ser un partido que nos marque pero sí un partido importante".

Se ha hablado mucho del estilo de juego zaragocista y de lo bien que puede venirle al Cádiz. "Ellos intentan llevar el protagonismo, es verdad que esos partidos se nos dan bien para nuestro sistema, robar y correr, pero hay que robar. Son jugadores de calidad, pierden pocas pelotas por partido y tenemos que estar muy atentos".

Lo que sí está claro es que los pupilos de Víctor Fernández están centrados en la competición regular, como quedó demostrado con el 0-4 encajado en La Romareda frente al Real Madrid en los octavos de la Copa del Rey. "La Copa está hecha para los equipos grandes. Este año ha cambiado algo, pero al final se ve que sobreviven los equipos de Primera".

Por lo que se refiere al equipo amarillo, Iza se alegra del descanso que supone haber jugado un viernes y no volver hacerlo hasta el domingo de la siguiente semana. "La semana ha venido bien porque hacía tiempo que no había una larga para recuperar psicológicamente. Esta jornada llega un rival con una dinámica positiva y nos va a poner las cosas muy difíciles".

Por último, en lo personal confiesa sentirse satisfecho. No es para menos, ya que figura como el futbolista del plantel con más minutos sobre el césped. "No me esperaba esto, pero lucho para ello y me estoy encontrando con el premio de poder jugar".