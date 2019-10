Álvaro Cervera ha ofrecido este mediodía en la Ciudad Deportiva de El Rosal la habitual rueda de prensa previa al partido del fin de semana, un encuentro en Málaga que llega marcado por el aplazamiento solicitado por el club costasoleño y finalmente rechazado por el Comité de Competición. "Creo que nosotros estamos bien, llegamos bien. Estamos contentos por la situación, con ganas de jugar, pero un partido que ya era complicado de por sí veo que se ha puesto más raro por esto de la posible suspensión".

La decisión federativa.

"No entiendo lo que ha pasado. Entiendo al Málaga porque creen que el partido se juega en unas condiciones que no son las más idóneas, pero hay unas leyes que todos las hemos cumplido en una situación semejante".

Respeto al rival.

"A mí me sale un equipo del Málaga muy bueno, o han estado en Primera o son internacionales. A lo mejor no tienen cambios o podría salirle un equipo mejor, pero a mí me sigue saliendo un muy buen equipo que incluso con las bajas puede ganar a cualquiera de Segunda. En mi opinión les quitan a dos jugadores que participan en el juego, porque los demás o son lesiones, o sanciones o no entran en el juego".

Clima adverso.

"Si están de uñas, pues han hecho bien su trabajo, pero no pintamos nada en esta situación. Creo que deben mirar para otra parte, los que menos culpa tenemos somos nosotros. A nosotros no nos ha perjudicado más allá del ambiente que pueda haber".

Actualidad de su plantilla.

"Son bajas seguras Akapo y Rhiner, ahora parece que también Garrido. Jurado está pero no creo que para la convocatoria; si entra es para 10 minutos y no lo veo".

El partido que espera.

"Intentaremos que sea lo que nos gusta. El Málaga es un equipo atrevido con la pelota y sin la pelota defiende muy atrás. No hay que dejarlo meterse muy atrás porque entonces nos cuesta muchísimo y cuando la tengan habrá que evitar que lo hagan en determinados sitios".

Temor al exceso de confianza.

"Puede ser, los jugadores al final son personas como todos y todo cuenta, el ambiente, la prensa. Es verdad que estas cosas si pudiera evitarlas, mejor. Nos somos culpables de nada y no me gusta. Da la sensación de que ellos son el equipo perjudicado y parece que vamos ganando 0-3, y todo eso es mentira. Vamos jugar un partido con un equipo que todos pueden ser de Primera o internacionales. Más allá de eso, lo demás no es verdad".

El momento de uno y otro.

"Estamos con la flecha para arriba, en una nube, y al rival no le van bien las cosas, pero eso es mentira. No podemos cambiar nada del plan que tuviéramos previsto si el partido fuera sin bajas".

¿Firma el empate?

"A principios de año, en campos como La Rosaleda no perder nunca es malo. El Málaga siempre es favorito en su casa en Segunda".

La racha.

"Lo normal en el fútbol es que se gane, se pierda, pero vamos a intentar alargar lo máximo esta racha. Luego vendrán dos o tres partidos sin ganar y hay que estar preparados, pero cuando viene, viene y a ver cómo nos coge".