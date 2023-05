Aguirre elogia a Espino y Fali: "Son gente entregada"

El técnico del Mallorca, Javier Aguirre, se ha referido a sus posibles ausencias dejando entrever que no es optimista con las evoluciones de Nastasic y Augustinsson. "El doctor tampoco lo es". En el caso de Raíllo, dice que es una lesión "extraña y difícil de curar, pese a que soporta muy bien el dolor".

Valoración del Cádiz CF, rival en Son Moix este viernes. "Habrá muchos duelos individuales. Es un equipo físico. No habrá muchos goles, porque ninguno de los dos equipos jugamos abiertos. Con Sergio en el banquillo, le gusta mover la plantilla. Tiene nueve atacantes y ocho han marcado gol. No hay un once fijo del Cádiz. Me gusta el carácter de Espino, de Fali, gente entregada".

Aguirre no entró a valorar algunos piques en redes sociales entre aficionados del Mallorca y del Cádiz CF. "No sabía que había problemas (entre aficionados). En el verde, es un rival directo, nos jugamos el futuro. Le tengo aprecio a Sergio, él estaba en el Espanyol B cuando llevaba el primer equipo".

El preparador del conjunto balear está deseando cerrar el objetivo para poder dar minutos a gente que ha tenido menos participación durante la campaña. "Estoy desenado darles minutos, incluso en la portería. Muchos han trabajado con mucho profesionalismo y merecen jugar", añadiendo que ""es cierto que el objetivo de la permanencia se nos ha complicado con resultados ante el Athletic Club o el Girona, pero no nos relajamos". "Vamos a ir a por la victoria", ha insistido.