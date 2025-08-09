Las zonas verdes de aparcamiento de La Laguna y Barriada, en Cádiz, no están todavía activadas

Aunque definidas y pintadas, las nuevas zonas verdes de aparcamiento del barrio de la Laguna y la Barriada de la Paz, en Cádiz, todavía no están activas. Así lo ha reconocido el concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Cádiz, José Manuel Verdulla, que argumenta que estas plazas, y el carácter sancionador de la medida, entrarán en funcionamiento cuando se registre el "número suficiente" de solicitudes de tarjetas de residentes.

"Lo que no queremos que suceda es como al principio con Loreto o los Corrales, que se activaron demasiado pronto, cuando no habia el número suficiente de tarjetas", argumenta Verdulla que baraja que esta activación se producirá "en breve" ya que Emasa ha puesto en funcionamiento "una nueva forma" de registro online, a través de la propia página web, "que está funcionando muy bien, y se está cuadruplicando el número de tarjetas que se están haciendo", asegura.

Según explica el edil, los vecinos "están informados" y se "les avisará" cuando tenga lugar la activación de estas plazas de aparcamiento para residentes cuando "la zona permanezca completa". "Si se observan muchas zonas vacías o sin uso da la sensación de que esta medida no tiene sentido", valora.

Por último, Verdulla también asevera que, aunque estén desactivadas, estos aparcamientos pintados como zona verde tienen "un efecto disuario" sobre los conductores "de fuera", según han trasladado al concejal los vecinos de la asociación Buenavista Recuperada.