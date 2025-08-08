IU Cádiz exige al Ayuntamiento que devuelva a Loreto las zonas verdes de aparcamiento eliminadas

Izquierda Unida Cádiz recoge la petición de los vecinos del barrio de Loreto que reclaman "recuperar las 118 plazas verdes de aparcamiento" que eliminó el actual equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz y "las 55 de la calle Girasol que pasaron de verde a naranja".

Desde la formación de izquierdas consideran que "esas plazas se eliminaron sólo tres meses después de que fueran creadas, sin esperar siquiera que pasaran los meses de verano, sin un estudio previo y sin que estuviesen repartidas todas las tarjetas a los residentes".

Para IU Cádiz ya fue "un desastre" la forma en la que desde el Consistorio se puso en marcha el proceso "obligando a los vecinos a votar dos veces la implementación de la zona verde, continuó el caos al no reforzar los servicios de Emasa para obtener la tarjeta y el Ayuntamiento terminó por confirmar su incompetencia pintando en marzo nuevamente de blanco zonas verdes creadas en enero", trazan la cronología

Para la formación, estas decisiones demuestran que "nunca han creído en el proyecto". "Si no hubiese sido por el empuje de los vecinos no habría salido adelante", explican desde IU Cádiz ciudad donde tienen claro que "desde el Partido Popular han intentado boicotearlo para hacer ver que no daba buenos resultados" y "aun así, los habitantes del barrio consideran que ha sido una medida positiva, validando las políticas de ordenamiento urbano que se impulsaron desde Izquierda Unida en el anterior mandato", se congratulan.

Para la organización, "el mayor disparate" se ha producido en pleno agosto cuando desde el Ayuntamiento, "en lugar de devolver las plazas que eliminaron en Loreto meses atrás, habilitan Navalips" para que los vecinos con tarjeta de residente aparquen allí. "No tiene el más mínimo sentido", califican desde IU la decisión de quitar aparcamiento regulado dentro del barrio y llevárselo "a un descampado situado a varios cientos de metros".

Desde Izquierda Unida concluyen exigiendo al alcalde Bruno García que se "centre", sea "serio" y se deje "de inventos. "Restituya las 118 plazas verdes que suprimió sin motivo y que Navalips alivie el aparcamiento libre de la ciudad de Cádiz", cierran.