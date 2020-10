Durante el debate organizado ayer por Diario de Cádiz y la Zona Franca, fueron varios los temas analizados en el encuentro. Y todos tenían como fundamento el desarrollo económico y social de la provincia y la salida, lo más rápida posible, de la crisis en la que nos ha metido la pandemia del coronavirus.

Uno de los fundamentos de este debate era el diálogo y la lealtad entre todos. Para Fran González, delegado del Estado de la Zona Franca, es un mensaje esencial, de obligado cumplimiento.

"Nuestro objetivo es colaborar con todas las administraciones. Es fundamental la lealtad institucional y, para ello, trabajar de forma coordinada entre todos. Todos tenemos nuestros recursos y éstos deben ser aprovechados de forma global. Si, por ejemplo, se logra traer una nueva línea portuaria es necesario ofrecer, desde todas las administraciones, todos los recursos que puedan suponer un valor añadido2 y que ayuden no solo a la continuidad de esta firma sino a que acabe potenciando sus líneas de negocio en la zona.

Por ello, afirma también Fran González, "es necesario fortalecer las alianzas con las empresas ya existentes, porque las empresas son las grandes embajadoras de la Zona Franca, porque si no sabemos cuidar lo que ya tenemos no vale la pena traer nada nuevo. Y para ello es importante generar condiciones óptimas para atraer nuevas inversiones".

Asume el delegado del Estado en la Zona Franca "la complejidad de la Bahía de Cádiz", uno de los grandes inconvenientes que desde hace décadas ha lastrado un desarrollo más potente y continuado, lo que le lleva a insistir en la coordinación como elemento de trabajo común. "Todas las instituciones van a encontrar en la Zona Franca de Cádiz a un aliado", agrega.

Teófila Martínez, desde la Autoridad Portuaria, también aboga por este trabajo en común, consciente que el hacer lo contrario ha provocado que "no hayamos sabido vendernos como un todo. No sabemos sumar, cuando sin embargo Cádiz con toda su fortaleza genera mucho. No somos conscientes de lo que hemos hecho mal, y lo que hacemos bien, por lo que espero que la pandemia nos sirva para cambiar".Y en esta venta, Teófila Martínez tiene claro que es vital mandar un mensaje positivo.

"Tenemos que vender nuestras fortalezas no nuestras debilidades. Tenemos industrias que si estuvieran en Bilbao o en Valencia estarían todo los días en las páginas de salmón (refiriéndose a la prensa económica). Es esencial que las malas noticias no sean las referentes", reclamó.

Dentro de su actual marco de actuación, el puerto de la Bahía de Cádiz, recordó que es el que más ha crecido en lo que va de año en todo el conjunto de puertos del Estado, con cifras positivas a pesar de la pandemia. Y fue el desarrollo de Cádiz como puerto de cruceros turísticos, situándose entre los líderes del país en este mercado, lo que favoreció la entrada de Navantia en el mercado de transformación y reparación de este tipo de buques, hasta el punto de ser una de sus grandes líneas de negocio en la factoría gaditana.

Fran González también refrendó la necesidad de plantear operaciones en positivo, aunque pidió cautela a la hora de adelantar proyectos que, al final, se pierden por el camino. "No por correr más vamos a llegar antes. Sí hay que promover el trabajo desde la complicidad y desde la lealtad".

Lo cierto es que desde hace unos meses se ha intensificado la colaboración entre las tres administraciones que participaron ayer en el debate organizado por Diario de Cádiz junto a la Zona Franca. Fran González ya ha mantenido varias reuniones con Teófila Martínez y, especialmente, con el gobierno de José María González, a la vez que la Autoridad Portuaria mantiene un contacto muy estrecho con el Ayuntamiento.

Todos tienen proyectos comunes a desarrollar. Saliendo de las fronteras de la capital, la Zona Franca y la Autoridad Portuaria impulsan con igual fuerza la reactivación del antiguo plan de Las Aletas.