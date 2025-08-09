Vox propone declarar el puente Carranza de Cádiz Bien de Interés Cultural para conservar su nombre

En medio de la polémica por un posible cambio de nombre del puente Carranza, que pasaría a llamarse Rafael Alberti, Vox Andalucía se ha sumado este sábado con una iniciativa para declarar Bien de Interés Cultural el puente y así garantizar su protección y conservación, incluido su nombre. En esta línea, el portavoz Manuel Gavira ha destacado que el puente, inaugurado en 1969, constituye una de las infraestructuras "más relevantes de la ingeniería civil del siglo XX". Gavira ha afirmado que el Puente José León de Carranza ha sido, durante más de cinco décadas, "no solo un pilar fundamental para la movilidad de la Bahía de Cádiz" sino también "un referente en la memoria urbana y funcional de la ciudad".

A juicio de Gavira, declararlo como BIC permitiría "reconocer su valor arquitectónico, técnico y cultural, asegurando que se conserve en su totalidad, incluida su denominación tradicional cuando, como en este caso, forma parte del valor inmaterial del conjunto".

La propuesta de Vox se enfrentaría con la iniciativa que impulsa el cambio de nomenclátor en cumplimiento de la ley de Memoria Democrática propuesta por Sumar, que considera que el nombre del puente constituye "una herencia franquista", ya que José León de Carranza fue nombrado alcalde de Cádiz en 1948 por el dictador Francisco Franco, se mantuvo en el cargo hasta su fallecimiento en 1969 y "fue símbolo de la represión franquista en esta ciudad".

El partido de Abascal ha criticado la propuesta de Sumar, que la ha llevado al Congreso de los Diputados avalada por una 4.000 firmas, porque asegura que "no ha partido de la ciudadanía ni ha contado con un proceso participativo" sino "de una visión ideológica que amenaza con eliminar un símbolo profundamente arraigado en Cádiz por puro sectarismo". Además, Gavira ha recordado que "incluso el entorno más cercano del poeta Rafael Alberti ha rechazado que se utilice su nombre con fines políticos".

La Proposición No de Ley registrada en el Parlamento de Andalucía también buscar "restaurar y reconocer públicamente" las figuras de escritores gaditanos como José María Pemán y Mercedes Formica.

Asimismo, la iniciativa reclama a Moreno Bonilla la derogación de la Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía para "preservar la identidad cultural local y eliminar de una vez por todas el enfrentamiento entre españoles".