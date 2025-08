La viuda de Alberti no comparte el cambio de nombre del puente Carranza: "No me parece honesto"

La viuda de Rafael Alberti no ve con buenos ojos que el puente José León de Carranza, que conecta la ciudad de Cádiz con Puerto Real sobre las aguas de la Bahía, pase a llevar el nombre de su marido. María Asunción Mateo considera que la propuesta de Sumar, que tiene el respaldo del Ministerio de Transportes y que está sustentada en la Ley de Memoria Histórica, tiene en su base muchas connotaciones políticas que, asegura, no casan con el espíritu de convivencia democrática que siempre defendió el poeta portuense. Es más, dice que no le parece honesto que se use el apellido Alberti "como arma arrojadiza para dividir a los gaditanos". Mateo ve bien que el puente que se inauguró en octubre de 1969 lleve el nombre del alcalde de Cádiz "que promovió una obra tan colosal" y que plantó cara al Gobierno de Franco para lograr hacerlo realidad.

--El Gobierno de España parece decidido a cambiar el nombre del puente José León de Carranza por el de Rafael Alberti. ¿Qué valoración hace usted de esta propuesta?

--En primer lugar de sorpresa, ya que su inspiración nunca se centró en él, ni tuvo nada que ver con su construcción ni lo llegó a ver hasta su regreso a España, mientras que la mayoría de los gaditanos lo relaciona desde siempre con el alcalde que promovió, en una época difícil, una obra tan singular, colosal y beneficiosa para el crecimiento de la ciudad y toda la Bahía de Cádiz.

--Usted que conoció bien a Rafael Alberti, ¿cree que le agradaría que un puente sobre la Bahía de Cádiz llevara su nombre? ¿Y cree que le agradaría que sustituyeran el nombre de Carranza por el suyo?

--Le encantaría que lo recordaran siempre como el poeta que universalizó a través de su ingente obra la bahía gaditana. Cádiz fue “el sueño de su infancia”, tiene una presencia constante en su obra y lo tuvo también en su vida cotidiana “Llamando Cádiz a todo lo dichoso/ lo luminoso que me aconteciera". Cualquier recuerdo que lo integre en la provincia que amó tanto y que sirva para no dividir a su gente sino a unirla, lo haría feliz. Rafael estuvo casi cuarenta años en el exilio y regresó para ayudar a consensuar una democracia en la que tuvieran cabida todos los españoles. Hay que recordar una de sus frases más conocidas: “Me fui con el puño cerrado y vuelvo con la mano abierta en señal de concordia entre todos los españoles". Él cumplió sus palabras, pero parece que muchos políticos se han olvidado de ellas.

"Yo no he recibido ninguna noticia oficial sobre esta propuesta de cambio de nombre. Esta actitud de ignorar que Rafael y yo estuvimos veinte años juntos se viene repitiendo durante los últimos años"

--¿Alguien del Gobierno de España ha hablado con usted o sabe si han hablado con alguien de la familia sobre esta propuesta de cambio de nombre?

--Yo no he recibido ninguna noticia oficial. Esta actitud de ignorar que Rafael y yo estuvimos veinte años juntos se viene repitiendo durante los últimos años en cualquier homenaje institucional importante que se le ha hecho, tanto en Cádiz como en Madrid o en donde decidan. Actitud que, estando Rafael vivo, no se hubieran atrevido a hacer, algo fácil de entender. Con ese motivo, el pasado año escribí una carta al presidente del Gobierno y otra al ministro de Cultura, de las que nunca dieron ni acuse de recibo, lo cual he entendido como una falta de respeto a un poeta de resonancia universal y a la mujer que él eligió para casarse y vivir hasta el último segundo de vida.

--La familia Carranza ha mostrado su desacuerdo con este posible cambio de nombre del puente sobre la Bahía. ¿Cuál es su opinión?

--Que lo entiendo muy bien, es su familia. Y ese puente se construyó con el tesón del entonces alcalde, incluso llegando a tener alguna desavenencia con el Gobierno franquista para poder llevarlo a cabo por falta de liquidez económica. Que quieran conservar ese recuerdo suyo me parece totalmente lícito. En este momento histórico, plantearse la filiación política del alcalde que lo impulsó me parece un error. Rafael me repetía a menudo una frase que conservo en mi mente siempre y que es muy fácil de compartir: “Un carné de partido no es un carné de conducta”. Yo provengo de una familia republicana, soy de una izquierda civilizada y me casé con un comunista que fue un ejemplo de demócrata. Por todo eso, me sorprende mucho lo que está sucediendo.

--¿Cree que la propuesta de darle el nombre de este puente a Rafael Alberti está sustentada exclusivamente en su trayectoria poética o por el contrario tiene connotaciones políticas?

--Creo que se dan ambas cosas, según la ideología del que lo haya votado, porque me han dicho que se ha llevado a cabo así. Pero no me parece honesto utilizar el apellido de Alberti, un comunista comprometido hasta el lúcido final de sus días, como arma arrojadiza para dividir a los gaditanos. No fue esa la actitud del Alberti conciliador que conocí. ¡Hay tantas cosas hermosas en Cádiz, con más connotaciones poéticas que un puente, ya con nombre, para llamarlas Rafael Alberti! Aunque si hay alguno nuevo, me encantaría que se lo dedicaran, claro está. Aunque 'Bahía de Rafael Alberti' suena bien, ¿no?

--Si finalmente se aprobara el cambio de nombre del puente y hubiera algún acto público al respecto, como por ejemplo de descubrimiento de una placa, ¿acudiría usted a dicho acto?

--Ni me lo he planteado, porque durante los últimos años no estoy habituada a que se me invite a actos en teoría en honor de mi marido. Ni me han invitado en Cádiz, ni siquiera en Puerto Real para consultarme sobre un grafitti gigante que hicieron de Alberti junto a una importante escritora en actitud amistosa y a la que, por cierto, él nunca conoció personalmente. Quizás hubiese sido más acertado poner a su lado a María Teresa León, su primera esposa y una escritora excelente. Pero, en cualquier caso, ni nada de esto ni nadie puede enturbiar mi gran felicidad junto al poeta gaditano. Eso no me lo puede arrebatar nadie.