La vivienda se convierte en el pilar esencial de la segunda parte del mandato municipal en Cádiz

Apunten esta frase: “La vivienda pública es la herramienta más eficaz para construir una ciudad más justa”. La dijo la concejala de Vivienda de Cádiz, Ana San Juan, durante la entrega de las llaves de los pisos de la promoción de Santiago, 11. Una finca en pleno centro histórico de la ciudad. Desde que se paralizó la obra privada para pisos privados que allí se proyectaba, hasta que este jueves se entregaron las llaves de sus viviendas a 16 familias gaditanas necesitadas de una casa, han pasado 20 años.

Esta ‘urgencia’ habitacional forma parte de nuestras vidas, desde hace décadas. Incluso en tiempos de la dictadura, cuando aún sobraba mucho suelo en los extramuros en proceso de urbanización, se alertaba del problema de la vivienda en el casco antiguo.

Con el PSOE, con el PP, con Adelante. Con cualquier gobierno instalado en San Juan de Dios, la oposición de turno ha utilizado, y utiliza, la falta de vivienda como munición contra el gabinete de turno. Y como en toda obra pública, se utiliza el “ese era un proyecto mío”para restar méritos al que le ha tocado entregar la obra, cuando la norma es que una operación de calado acostumbre a comerse varios mandatos (salvo el soterramiento del tren, por cierto).

En esa estamos en el debate de la vivienda en Cádiz, cuando hay unos 6.000 demandantes de pisos protegidos en la ciudad (de distintos modelos, porque hay un porcentaje muy alto de los que quieren comprar, que no todo es alquiler social). Una cifra similar a la que se mantenía con anteriores gobiernos.

Por eso la vivienda se convierte en el gran protagonista de la segunda parte del actual mandato de la Corporación, cuando se comienza a atisbar cada vez más cerca las elecciones municipales de mayo de 2027.

Santiago, 11 (expropiada durante el mandato de Teófila Martínez, iniciada la obra con José María González, y concluida y entregada con Bruno García), es el primer gran proyecto de vivienda protegida culminado con este Ayuntamiento. Pero el listado de actuaciones ya en marcha o próximas a iniciar son varias.

En su conjunto supondrán la entrega de 160 viviendas. No serán las últimas en este mandato pues el gobierno de Bruno García está trabajando ya en la remodelación del barrio de Manuel de Falla (con 200 pisos), aún tiene que definir la actuación en Casitas Bajas y, ya en manos de la Junta, hay otras promociones de pisos protegidos por iniciar.

Proyectos en marcha o pendientes

En todo caso, la empresa municipal de la vivienda, Procasa, trabaja actualmente en estos proyectos:

García de Sola, 20: Está ejecutado al 81,20%. Son 23 viviendas protegidas de las que 19 son en alquiler y 4 son permuta.

Marqués de Crópani: 44,78% de ejecución, tras el retraso de los importantes hallazgos arqueológico encontrados en el inicio de las obras. 28 viviendas protegidas en alquiler.

Pericón de Cádiz, 3-5: Son 8 viviendas protegidas en alquiler. La obra está ya adjudicada y pendiente de inicio.

Calderón de la Barca, 19: 9 viviendas protegidas en alquiler. Ya adjudicada, el acta de inicio se firmó el pasado 8 de agosto.

Sagasta 77-79: También 8 viviendas protegidas en alquiler. Está adjudicada la obra y pendiente de inicio.

Avenida de Marconi,14: Es la promoción de mayor calado que ejecuta ahora el Ayuntamiento. Son 53 viviendas protegidas en alquiler. Está previsto que la próxima semana comiencen los trabajos de cimentación. Se ubica junto a la Torre Abu.

García de Sola, 22: 21 viviendas protegidas en venta. El proyecto está en redacción. Al acogerse el Ayuntamiento al nuevo decreto de vivienda de la Junta, se han incluido 3 viviendas más.

San Juan Bautista La Salle, 17: 5 viviendas protegidas en alquiler. El proyecto de ejecución está en fase de redacción.

La operación en el barrio de Manuel de Falla (el entorno de la Tacita de Plata), se encuentra ahora en el área de Urbanismo, donde se está realizando el estudio de detalle y reparcelación. Para el desarrollo de la primera fase se tendrán que utilizar pisos de García de Sola y Marqués de Crópani para realojo temporal.

Este proyecto está directamente relacionado con el desarrollo del solar de las Casitas Bajas. Aquí, el Ayuntamiento y Procasa tienen un importante porcentaje del suelo, mientras el resto está en manos de una firma privada gaditana. La idea inicial del gobierno local es vender su porcentaje para obtener financiación que permita ejecutar la primera fase de remodelación de Manuel de Falla.

En materia de vivienda, el Ayuntamiento tiene en licitación el Plan de Rehabilitación del parque municipal, con una actuación sobre 159 pisos. También están pendientes las viviendas colaborativas de Puntales, que ya tienen el proyecto básico y cerrando su financiación.