La felicidad de 16 familias: fin a la pesadilla de la finca Santiago, 11 en Cádiz

Una mujer entra en su piso de alquiler ante el alcalde de Cádiz y la concejala de Vivienda.

En Procasa, la empresa municipal de vivienda de Cádiz, hay todavía más de 6.000 demandantes, pero la entrega de llaves de 16 pisos protegidos de alquiler social se ha festejado en la mañana de este miércoles de una manera especial. Con el abrazo de todas las administraciones (Ayuntamiento, Junta y Gobierno central) que han logrado desatascar una obra, la del número 11 de la calle Santiago, que estuvo paralizada 20 años, desde que, como daño colateral, provocara dos heridos en una finca colindante en la calle Barrocal.

“Es un día de celebración”, asumía la concejala de Vivienda, Ana San Juan, maestra de ceremonias en un repleto patio de la finca, blanca y luminosa. “La vivienda pública es la herramienta más eficaz para construir una ciudad más justa”, argumentó antes de agradecer al equipo de Procasa “su compromiso y profesionalidad” para desencallar un proyecto enquistado. San Juan tiró de historia para significar la importancia de la calle Santiago en pleno centro histórico de la ciudad, recordando la presencia de los jesuitas y los nombres que tuvo la vía antes de su denominación actual, amén de ser lugar de nacimiento del Obispo Urquinaona.

En nombre de Procasa intervino el arquitecto Manuel Ayllón, que habló de la “tenebrosa” fachada que ha tenido la calle durante dos décadas y del “amasijo de hierros” que se encontró la empresa municipal de vivienda al recepcionar la finca. “Ha sido complicado y muy laborioso”, admitió mostrando en un panel cómo estaba el inmueble antes de recobrar la vida.

Santiago, 11 tiene dos edificios en uno, separados por una pasarela. A la fachada principal dan seis viviendas y el resto, diez, al patio. Reconoció Ayllón la “obsesión” para que los pisos tuvieran luz, con la colocación de “muchas ventanas”, y señaló que la obra ha recibido la más alta calificación en eficiencia energética.

Niños pequeños "que hacen falta al barrio"

Marisa Campos, presidenta de la Asociación de Vecinos Cádiz Centro, con sede muy cerca de esta finca, quiso dar la bienvenida a las 16 familias. “Compartimos vuestra ilusión y sabemos lo importante que es tener una casa digna. Estamos muy emocionados sabiendo que vienen muchos niños pequeños y eso le hace falta al barrio”, concretó.

La “colaboración y trabajo entre administraciones” fue un detalle que destacó la subdelegada del Gobierno, Blanca Flores, sin dejar de mencionar los logros del ejecutivo central en ayudas al alquiler de viviendas, incluida la aportación en Santiago, 11 de “casi un 64 por ciento de la inversión”.

Para la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, una promoción como esta “es mucho más que ladrillo”, es la constatación “de que las administraciones podemos lograr muchas cosas si vamos de la mano”. También aprovechó para ensalzar la política de viviendas de Juanma Moreno al frente de la Junta de Andalucía, con la que “los pisos protegidos serán una realidad”, y añadir que la administración autonómica “ha movilizado 18 millones de euros” en promociones de la capital gaditana. “Apostamos por ofrecer todo el suelo disponible para viviendas protegidas”, concluyó la consejera.

Cerró el turno de intervenciones el alcalde de Cádiz, Bruno García, quien comenzó agradeciendo a los afortunados inquilinos “que nos hayáis invitado a vuestras casas”. Reconoció que este proyecto “ha dado muchos dolores de cabeza”, aunque tras este final feliz “no se me ocurre nada más importante que invertir en vivienda”.

El primer edil desglosó los pasos que se han dado para entregar las llaves, primero con la expropiación de la finca a cargo del Gobierno de Teófila Martínez, luego con el “paso importante” de José María González ‘Kichi’ para iniciar la obra y finalmente con el remate del actual equipo de Gobierno.

García apuntó que a Santiago, 11 acceden dos personas con discapacidad, tres mayores de 65 años con movilidad reducida y el resto de alquilados pertenecen al cupo general de Procasa.

1.662.430 euros después, “bien invertidos” según el alcalde, Santiago, 11 es una realidad después de ser una pesadilla. La obra ha sido ofinanciada por parte de las tres administraciones contando con fondos europeos Next Generation. Concretamente, el Ayuntamiento de Cádiz ha aportado 359.285 euros, la Junta de Andalucía 240.000 euros, el Gobierno central 355.635 euros, y los fondos europeos Next Generation han ascendido a 707.510 euros.

Cronología de una polémica finca

La historia de Santiago, 11 en el último cuarto de siglo ha estado salpicada de polémica. En mayo de 2004, los trabajos que se realizaban en esta finca provocaron el hundimiento del suelo de una vivienda colindante en el número 3 de la calle Barrocal, resultando heridos dos inquilinos y siendo desalojado todo el inmueble.

El proyecto en Santiago era de gran envergadura, con el vaciado completo salvo la fachada y la construcción de varias plantas de aparcamiento, lo que obligó a realizar grandes excavaciones.

Como protección para los edificios vecinos, comenzó a inyectarse hormigón, a la vez que se protegían las fachadas laterales de los inmuebles vecinos con pantallas de hierro perimetrales. En abril de 2004, estas pantallas se inclinaron y la constructora paró las obras. Y un mes después, tras el incidente, el Ayuntamiento decidió paralizar los trabajos de forma definitiva.

La promotora desistió de continuar las obras y en 2009 el Ayuntamiento realizó la expropiación del solar, tapando el gran agujero del aparcamiento fallido. Después de varios, y vanos, intentos municipales por reiniciar proyectos, en diciembre de 2022 el Ayuntamiento, presidido ya por José María González, reactivó el proyecto y comenzó la construcción de las viviendas, con el cambio de renta libre a pisos de protección social. El equipo de Gobierno actual ha rematado la promoción.