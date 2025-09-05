Izquierda Unida pide a Bruno García que impulse los "proyectos heredados" de vivienda pública en Cádiz

La formación Izquierda Unida de Cádiz ciudad ha puesto el foco en la "ausencia de gestión" del alcalde Bruno García, al que acusan de interesarse por la vivienda pública sólo cuando la ocasión le permite ‘hacerse una foto y aparentar’. Afirma la formación en nota de prensa que en dos años y tres meses de mandato "no se le conoce ningún proyecto nuevo en materia de vivienda pública, y la dejadez en la gestión de los proyectos iniciados por la gestión del anterior equipo de Gobierno en Procasa es parte del día a día en una política de vivienda a la que sólo se interesa favorecer a promotoras privadas".

Precisamente, asegura la formación política que son 126 las viviendas públicas sociales en régimen de alquiler las que Bruno García tiene sobre la mesa en distintos proyectos en ejecución y con financiación por parte del anterior equipo de Procasa: "28 viviendas en alquiler asequible para jóvenes en Marqués de Croprani 2, 19 viviendas en alquiler social y cuatro para realojo en el número 20 de la calle García de Sola, 53 viviendas en alquiler social en Marconi (antiguos depósitos de tabaco), 9 viviendas en alquiler social en Pericón de Cádiz 3-5, 8 viviendas de alquiler social en Sagasta 77-79 y 9 viviendas de alquiler social en Calderón de la Barca 19".

Además," hay que sumarle a estos proyectos Setenil de las Bodegas o Santiago 11 que han permitido a Bruno García hacerse la foto en dos promociones que han sumado 27 alojamientos públicos en la ciudad, parte de esa buena herencia recibida".

Sin embargo, "cuando no hay foto y se trata de impulsar proyectos", señalan desde la formación política que el alcalde "vuelve a desaparecer". Denuncian desde IU Cádiz ciudad que hay tres que aún no se han iniciado, como es el caso de Pericón 3-5, Sagasta 77-79 y Calderón de la Barca 19. En ese sentido, desde la formación política advierten que "el atraso en su inicio puede conllevar la pérdida de casi un millón y medio de euros, por lo que la dejadez de Bruno García puede cobrarse la pérdida de otra subvención millonaria".

Pero, además, apuntan desde la formación que "nada se sabe" de la ‘segunda piedra’ en la promoción de avenida Marconi, proyecto que garantizó el anterior equipo de gobierno con 53 viviendas públicas en régimen de alquiler. "Si para la primera piedra el alcalde se dio un baño de multitudes como si fuese gestión suya, nada se sabe del inicio real de un proyecto cuya financiación obtenida en gran parte mediante subvención y puede verse en riesgo".

Por tanto, desde IU Cádiz ciudad reclaman que Bruno García deje de "ponerse en modo avión" cuando se trata de gestionar vivienda social o servicios públicos y "se ponga las pilas", para que la buena herencia recibida sea parte de la solución para dotar de más recursos habitacionales el insuficiente parque público de viviendas de la ciudad.