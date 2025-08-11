Visita de la Virgen de la Victoria al monasterio Santa María de Cádiz: recorrido y horarios

Recorrido de la Virgen de la Victoria en su visita al monasterio de Santa María.

La Virgen de la Victoria, de la cofradía de Expiración, visita este martes 11 de agosto el monasterio de Santa María en una programación diseñada con motivo del 75 aniversario de la proclamación del Dogma de la Asunción; una efeméride vinculada al Año Jubilar que vive la Iglesia y que está dedicada a la Esperanza.

La imagen saldrá a las 17.45 horas de la iglesia del Carmen, sede provisional de las hermandades de Expiración y Desamparados a la espera de que se reabra la Castrense, para presidir la peregrinación que la parroquia del Santo Ángel Custodio realizará hacia Santo Domingo para ganar el jubileo a los pies de la Virgen del Rosario, Patrona de la ciudad.

La llegada a Santo Domingo está prevista a las 19.15 horas después de realizar un recorrido que pasará por la Alameda, Calderón de la Barca, Plaza Mina, Tinte, Rosario, San Agustín, San Francisco, Nueva, San Juan de Dios y Plocia.

Una vez en la iglesia, se tiene planeada la celebración de un rosario y una misa entre las 19.30 y 20.30 horas.

Tras estos hitos, la Virgen de la Victoria saldrá camino al monasterio de Santa María con un itinerario que contempla su paso por las calles Sopranis, Sor Esperanza González, Merced, Yedra, Teniente Andújar y Suárez de Salazar para llegar al enclave a las 21.30 horas.

La Dolorosa del Viernes Santo permanecerá en Santa María hasta el día 15 de agosto. Así, los días 12, 13 y 14 se celebrará el habitual triduo que dedica Expiración a su titular mariana, en este caso en la iglesia de Santa María, estrechando así los lazos de unión entre las concepcionistas (que recientemente otorgaron el título a la hermandad) y Expiración.

En la tarde del 15 de agosto, se celebrará la función solemne de estos cultos, tras la cual la Virgen de la Victoria presidirá un rosario público que servirá, a su vez, de traslado de vuelta de la imagen hasta la iglesia del Carmen.

Estos cultos extraordinarios vendrán a coincidir, pues, con el besamano magno que está organizando el Consejo de Hermandades y que se desarrollará entre el 12 y el 15 de agosto, en concreto, coincidiendo con ese aniversario del Dogma de la Asunción y dentro de este Año Jubilar del que también quieren ser partícipes las hermandades.