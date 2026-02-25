No es tanto un problema de coincidencias de agendas, como de entendimiento final entre el Gobierno central y el de la Junta de Andalucía para la construcción del nuevo hospital de Cádiz. Tal como ha sabido este diario por varias fuentes, las dos administraciones difieren ahora del tiempo de construcción del centro sanitario, que es un compromiso temporal que se debe recoger en el convenio. Mientras que el Ministerio de Hacienda, que ha cedido de modo gratuito los antiguos terrenos de Construcciones Aeronáutica (CASA), entiende que el hospital debe estar listo en un plazo de ocho años y medio, la Consejería de Salud sostiene que no podría ser antes de 11 años y medio, según cálculos de sus técnicos