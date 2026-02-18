Los ayuntamientos de Cádiz y San Fernando han propuesto a la Junta convertir la autovía que los separa, y los une, en una vía urbana. Esto tiene un gran inconveniente: que tendría que reducirse su velocidad límite a 50 kilómetros por hora. Sin embargo, la propuesta tiene dos elementos interesantes. Uno, para San Fernando, que necesita acabar con la brecha que separa la ciudad de Bahía Sur, uno de los grandes centros comerciales de toda la Bahía. Y dos, dar un mejor uso de disfrute al espacio natural.