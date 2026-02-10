La Comisaría Provincial de Cádiz ha acogido este martes un emocionante minuto de silencio en memoria de la agente fallecida este lunes cuando regresaba del servicio desplegado en El Portal por las inundaciones. El Comisario Principal Jefe Provincial Francisco Vidal y Delgado Roig, el Comisario, Jefe Provincial de Operaciones Juan Ibáñez Baturone, la Delegada del Gobierno Mercedes Colombo, Subdelegada del Gobierno Blanca Flores junto con representación de Guardia Civil, Cuerpo de Bomberos de Cádiz y todos los compañeros de la Comisaría Provincial, han rendido un respetuoso y emocionante homenaje a la memoria de su compañera.