"Viajo en el Alvia de Cádiz a Madrid con seguridad; confío en que todo está arreglado ya y esto es solo un riesgo más de la vida"

Unos 150 pasajeros del Alvia 2035 con salida de Cádiz y destino a la madrileña estación de Atocha-Almudena Grandes embarcaron y partieron a las 13:30 horas de este martes 17 de febrero con total puntualidad y normalidad y con la previsión de retraso en su llegada. El primero de los trenes que salió esta mañana de la capital gaditana lo hizo con una hora de retraso y entró en Madrid con 20 minutos más de demora. El que volvió desde allí hacia Cádiz a las 7:30 también tardó más de 60 minutos.

"Yo trabajo aquí y voy a a visitar a un familiar. De momento no sé si acabará retrasándose o no", responde Yolanda Lucas, una de las primeras pasajeras en embarcar.

"Viajo por razones de trabajo a Madrid; en el trayecto hacia aquí no me dieron ninguna alternativa y tuve que coger el autobús, que tarda nada menos que 8 horas y 55 minutos, el doble que el Alvia. Si el primero de los trenes tuvo un hora y media de retraso, yo calculo que nosotros nos tocará un mínimo de 60 minutos, porque a partir del tramo de Adamuz están circulando a 60 kilómetros por hora", cuenta Raquel García.

Viajeros a la espera de poder embarcar en el Alvia con rumbo a Madrid. / Julio González

"Entiendo que haya retrasos por las limitaciones"

"Soy de Cádiz, vivo aquí y voy a ver a mi hija, pero no he ido desde que comenzaron las cancelaciones. Nunca he tenido problemas de retrasos, pero entiendo que ahora es normal que lo haya por las limitaciones", responde Ángeles García.

"Efectivamente, está habiendo limitaciones de tráfico y de velocidad", confirma a este periódico uno de los tripulantes.

"He venido a ver a la familia y vuelvo a trabajar. Vine en Alvia y me vuelvo en Alvia. He leído esta mañana en las noticias que ha habido retraso, pero eso siempre es mejor y más rápido que el autobús", contesta Rubén Manzano.

"He venido de vacaciones a los Carnavales y ahora vuelvo a Madrid, que es donde trabajo y resido. Llegué en autobús porque nos cancelaron el tren. Y claro, cuento con la posibilidad de retraso", relata Julia García.

Un tripulante del Alvia Cádiz-Madrid escanea los billetes de los pasajeros. / Julio González

"Nos devolvieron el dinero, pero nos dejaron tiradas sin alternativas"

"Vinimos este fin de semana al Carnaval desde Bilbao, pero tuvimos que hacerlo en avión porque nos cancelaron el tren que teníamos reservado para las 14:00 horas del sábado 14 de febrero. Renfe nos devolvió el dinero, pero nos dejaron tiradas sin alternativas de transporte desde Madrid. Nos avisaron el jueves 12 de febrero a las 20:00 horas y, claro, el avión nos ha salido bastante más caro, a 220 euros cada una. No hemos presentado ninguna queja o reclamación, pero sí que deberíamos hacerlo", cuenta Leticia Ansa.

Carolina Pérez va a Madrid a un funeral, concretamente al del abuelo de su novio. "Me llamó sobre las ocho de la mañana y hemos estado mirando la alternativa más rápida, que son los vuelos, y costaban entre 600 y 700 euros, de manera que era inviable. Porque claro, el tren te da como un poco de respeto hacia Madrid y es lo más cómodo mentalmente. Miré también si era posible un Bla-bla-car, pero costaba 60 euros solo la ida, así que fui a mirar los trenes por curiosidad, y me ha costado hace dos horas la ida solo unos 22 euros con las rebajas que han lanzado. Yo suelo ir y venir en avión, pero también consulto los trenes; depende todo de los precios".

Pasajeros a punto de tomar el Alvia de Cádiz a Madrid. / Julio González

"Vamos todos con el cuerpo de que la velocidad sea menor"

"Vine de Zaragoza para los Carnavales solo", responde.... "No, no me costó mucho conseguir billete. Y si se retrasa, hasta mañana no trabajo, así que no tengo mayor problema", cuenta Raúl García.

"Viajo a Madrid de ocio. Tenía previsto salir hoy y el billete comprado desde hace tiempo y ha dado la casualidad de que hoy se ha reanudado el servicio. Así que he estado hasta última hora con el alma en un hilo", relata Violeta Pérez. "Aquí vamos todos con el cuerpo hecho a que la velocidad sea menor y a que pueda haber pequeñas incidencias. Pero lo que queremos es llegar bien. Al menos yo, en mi caso, que no tengo un problema de no ir para una reunión o por un asunto de trabajo. Cuando he mirado si hoy seguían vendiendo billetes, como testimonio de que el tren iba a circular, me ha sorprendido verlos a veintitantos euros. ¿Respecto a la seguridad? A mí no me da... no tengo ningún problema. Confío en que todo ya se ha arreglado y esto solo es un riesgo como cualquier cosa de la vida", concluye la pasajera del Alvia.