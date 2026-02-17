Renfe pone a la venta los billetes del tren Cádiz Madrid con una rebaja espectacular

La normalización del tráfico ferroviario entre Cádiz y Madrid, normalización en clave gaditana: retrasos en la salida y en la llegada de los trenes, ha traído una buena noticia: los precios de los billetes a la baja.

Lo habitual en esta línea, desde que el tráfico se redujo a solo tres viajes por sentido tras la pandemia, ante la falta de trenes para cubrir el trayecto, era la obligación de pagar más de 100 euros por recorrido, provocado por una alta demanda frente a una oferta muy limitada. Las fechas punta alcanzaban cifras récord en el coste, con precios que llegaban a los 160 euros, mucho más que un viaje de Sevilla a Madrid en el AVE o de la capital a Barcelona.

Sin embargo, el retorno de este servicio directo, tras verse afectado por el accidente de Adamuz, ha ido acompañado por una más que notable reducción del precio del viaje entre las dos ciudades. Son precios récord a la baja, inimaginable hace apenas unos meses, y que incluso se mantienen en plenas fechas de Carnaval.

En la primera jornada de reposición del servicio, este martes, el primero de los trenes, que debía partir de Cádiz a las 6,35 minutos de la mañana (aunque salió con una hora de retraso), tenía la tarifa básica (la más barata de las tres existentes), costaba 43,50 euros. Este precio se rebajaba más en los otros dos servicios con dirección a la estación Puerta de Atocha, a las 13,30 y a la 18,10 horas: apenas 32,70 euros, un coste cinco veces menor de los más caros que se han pagado en estos viajes.

El segundo sábado de Carnaval, el próximo 21 de febrero, el primero de los trenes resulta aún más barato con apenas 24,55 euros, mientras que el billete confort sube a 32,65 euros.

La puesta a la venta de los billetes tras recuperarse el trayecto entre Cádiz y Madrid utilizando la vía de alta velocidad (desde Sevilla, claro) ya está atrayendo a muchos viajeros. Así, el viaje desde Madrid a la capital gaditana, que mantiene también el precio de 32,70 euros, tiene ya algún tren lleno, como pasa con el Alvia de las 16,05 del próximo sábado desde Puerta de Atocha. También se están agotando billetes en viajes compartidos entre el AVE a Sevilla utilizando desde Santa Justa el Media Distancia hasta Cádiz.