La vuelta a la normalidad del tren Cádiz a Madrid: el primer Alvia sale con una hora de retraso

La conexión ferroviaria entre Cádiz y Madrid, de forma directa a través de los Alvia, vuelve a la normalidad tras el accidente de Adamuz. Durante las últimas semanas, mientras que ha estado interrumpida la vía férrea en la zona donde se produjo la tragedia, la únión en tren entre la Bahía y la capital ha funcionado de forma muy precaria, con varios transbordos en el recorrido, con innumerables retrasos y con un tiempo de viaje superior al habitual en esta línea.

Esta mañana los trenes, tras inspeccionar Adif toda la vía de Alta Velocidad, han vuelto a realizar esta conexión, a través de Sevilla donde los Alvia conectan con la vía de AVE. Son tres los trenes que viajan por sentido a la hora de unir Cádiz con Atocha: a las seis y media de la mañana, a la una y media de la tarde y a las seis y diez minutos de la tarde.

Sin embargo, esta normalidad tiene en Cádiz su propia peculiaridad. Como ya era norma casi diaria en los Alvia de Cádiz, el primero de los trenes de la jornada que salió esta mañana de la terminal de la plaza de Sevilla en la capital gaditana, lo hizo con una hora de retraso. Iba a salir a las 6.35 de la mañana y al final inició su ruta a las 7.37 horas. La previsión es que llegue a Madrid-Atocha sobre las 11,16 de esta mana, con unos 73 minutos de retraso.

