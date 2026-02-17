Las causas por las que el tren ha fracaso antes en Cádiz que en el resto de España

En octubre de 2015, tras quince años de obras, entró en funcionamiento la doble vía férrea entre Cádiz y Sevilla. Se decía entonces que esta mejora de la red, y ante la ausencia de una línea de alta velocidad, iba a reducir los tiempos de viaje, desde los Cercanías a los Larga Distancia (con Madrid) e incluyendo los Media Distancia.

No tardaron mucho tiempo los usuarios en comprobar que se consumía el mismo tiempo de viaje y que, incluso, el servicio daba síntomas de renquear.

En 2016 este periódico ya lanzaba una primera alerta ante el retraso que comenzaban a acumular muchos trenes. Una década más tarde la precariedad del transporte ferroviario en Cádiz no solo no se ha solventado, sino que se ha agravado. La diferencia entre un año y otro es que en 2016 Cádiz se encontraba sola y, ahora, medio país se ha unido a la caída en picado de un medio de transporte que era ejemplo en todo el mundo.

¿Y por qué en Cádiz se comenzó a sufrir antes que en el resto del país el deterioro de este servicio? Son varias las claves:

-Una red casi en mínimos: A pesar de la duplicación de la vía entre Cádiz y Sevilla, y la posterior instalación del sistema de seguridad ERTMS (tras más de una década de trabajos), la Bahía, también la de Algeciras, cuenta con el inconveniente de no contar con una red para la alta velocidad.

De esta forma, esta doble vía abierta a la circulación en 2016 se sobrecarga con todo el tráfico ferroviario entre Cádiz, Sevilla, Madrid y Barcelona. Va desde los trenes de Cercanías, que ya mueven a más de 5 millones de pasajeros, a los de Media Distancia (una de las líneas con mayor número de usuarios en el conjunto del país, con cerca de 3 millones), pasando con los de Largo Recorrido hasta Madrid y Barcelona. Todo unido a los Mercancías, cada vez más habituales, y desde hace tres años y medio el tranvía metropolitano que, entre La Isla y la capital gaditana, utiliza la red de Adif para su circulación.

En otras provincias se cuenta con la alternativa de una vía exclusiva para la Alta Velocidad, y otra para los Cercanías y Media Distancia lo que rebaja la presión y facilita una reducción de los tiempos de circulación.

-Una oferta escasa ante una demanda en crecimiento: Al viajero gaditano le gusta utilizar el tren como medio de transporte, a pesar de todas las piedras por el camino que tiene que soportar.

El crecimiento de la oferta ferroviaria en el conjunto del país no ha ido parejo a un aumento de la flota. Cádiz lo ha sufrido especialmente. Parte de los trenes que cubrían el trayecto con la capital, los Alvia 130, se han repartido por otras zonas del país. Ello ha provocado que desde hace unos años se haya limitado a tres los viajes por sentido con Madrid. La oferta de plazas se ha reducido, lo que ha conllevado en determinados momentos, un aumento de las tarifas.

-Pocos trenes o ya antiguos: Estrechamente unido a una oferta a la baja, Cádiz está pendiente, en este caso junto al resto del país, de una profunda renovación de la flota de Renfe. La empresa pública, tras años sin inversiones desde el Ministerio de Transportes, ha destinado 5.500 millones de euros a la compra o remodelación de 500 unidades.

Desde hace unos años tiene en proceso de modernización 30 trenes de la Serie 130, los Alvia de Cádiz. Son numerosas las averías que soportan, como ya sufren los pasajeros gaditanos. Una posible sustitución, o refuerzo, es la fallida llegada de los Avril, cuyas primeras unidades utilizadas en el norte se tuvieron que retirar para analizar fallos en su funcionamiento. Y también se está a la espera de la Serie 107, una adaptación de los antiguos tren-hotel.

Hasta que no llegan los nuevos trenes o se reparan los existentes, Cádiz estará en competencia con otras provincias a la hora de repartir lo poco que hay de la flota. Eso sí, Renfe sí ha alquilado unidades de Talgo con capacidad para ir a 200 km/h a una empresa ferroviaria checa.