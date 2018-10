Otra vez a vueltas con la bandera

En Cádiz no se han visto hasta el momento lazos amarillos. Ni falta que nos hace. Aquí el enfrentamiento simbólico-textil gira todos los años, desde hace casi cuatro, en torno al mástil de la Plaza de Sevilla, una especie de cucaña que tiene como premio una polémica estéril que ya cansa. El último episodio fue, como no, el de ayer, Día de la Hispanidad. ¡La enseña no ondeaba en la Plaza de Sevilla! ¿Qué había pasado en esta ocasión?

La diputada y ex alcaldesa perpetua de Cádiz, Teófila Martínez, no tardó en explicar a los gaditanos lo que sucedía. Lo hizo vía Twitter. "En el #DiaDeLaFiestaNacional la bandera no ondea en la Plaza de Sevilla, @JM_Kichi sigue sin querer ser el alcalde de todos los gaditanos. Que vergüenza!!!!", escribió a la hora del vermú. Luego reforzó el mensaje con una foto en la que sostiene la enseña en un balcón: "En el #DiaDeLaFiestaNacional nuestra bandera sigue uniendo a los españoles. #VivaEspaña". Pero no le respondió el alcalde vía Twitter. El Ayuntamiento contestó difundiendo un informe técnico de Régimen Interior sobre la avería que había vuelto a sufrir el avanzadísimo sistema del mástil:

1. La bandera no se puede arriar en su totalidad quedando a medio metro aproximadamente del sombrerete, debido a que el cable que la soporta ha quedado corto.

2. Girada visita con Mantenimiento Urbano, departamento que en su día realizó la contratación para su instalación, nos informan que para que llegue hasta el sombrerete, habría que proceder a realizar una sustitución del cableado.

3. Se pregunta no obstante tanto a Mantenimiento Urbano como a Urbanismo de la fecha de la última revisión que se realizó a la instalación y al mecanismo, indicándonos que no consta.

4. Se solicita al Área de Urbanismo la conveniencia antes de proceder a realizar cambios en el cable del mástil de una revisión del mismo, a lo que nos indican que se va a solicitar un informe a un laboratorio para la revisión tanto de la obra del mástil como de su funcionamiento.

Dado que el mástil se ubica en la vía pública, tiene unas dimensiones considerables, está sujeto a las inclemencias del tiempo, que no se ha realizado últimamente revisión alguna, y el cable que soporta la bandera queda muy corto, se solicita se considera [sic] la posibilidad de no arriar ninguna bandera en tanto en cuanto se disponga del informe de revisión mencionado y la ejecución de las medidas oportunas para el correcto funcionamiento del mástil.

A ver qué pasa el Día de la Constitución.