Las zonas verdes de Cádiz le sacan los colores a los ediles de Adelante

DEDICAR suelo en Cádiz para habilitar una nueva zona verde siempre ha sido muy complicado. Durante décadas el Parque Genovés fue el gran y único parque de la ciudad, al que se le dio un mordisco hace un siglo para poder construir el primitivo Hotel Atlántico.

Siempre ha primado el suelo para la construcción de viviendas u otros equipamientos. Incluso cuando en la década de los años 40 del pasado siglo comenzó la expansión por los extramuros, en los primeros planes de ordenación urbana no se plantearon nuevo parques en esta zona de expansión de la ciudad.

La justificación municipal durante este largo periodo fue siempre muy clara: el parque de los gaditanos era su extensa playa. Incluso en su análisis del último PGOU, vigente desde 2012, la misma Junta asumía este problema espacial de la ciudad y la ventaja, en todo caso, de contar con un amplio litoral por el que poder pasear.

Fuera de este análisis siempre ha quedado el tramo que le corresponde a Cádiz del Parque Natural de la Bahía, mal aprovechado y peor equipado y de complicado acceso para los ciudadanos que nos dispongan de un coche particular.

Con la democracia sí se construyeron nuevas zonas verdes. En el antiguo cementerio de los ingleses, en los cuarteles de Varela, en el paseo superior del soterramiento y en la nueva barriada de Astilleros, que en parte ha disminuido este déficit de espacios ecológicos.

Todas estas actuaciones se ejecutaron durante los gobiernos del PSOE y, sobre todo, los del PP. Frente a ello, ha brillado por su ausencia la apertura de nuevas zonas verdes en la ciudad durante los últimos ocho años, con la gestión de la coalición de izquierdas comandada por el alcalde José María González.

Durante este tiempo, el gabinete de Kichi anunció una y otra vez la construcción de nuevos parques en el antiguo cementerio de San José y en la explanada de la estación férrea. Ambas operaciones se habían heredado de la pasada etapa de gobierno del PP de Teófila Martínez. Igualmente, al compromiso medio ambiental se le unía una actuación integral en el histórico parque Genovés, que tampoco se ejecutó.

Salvo en el caso del cementerio, pendiente del lento proceso de desalojo de los restos que aún descansan en el mismo, y la operación de recuperación de restos de los fusilados durante la Guerra Civil, las operaciones en Genovés y la estación no se ejecutaron con la excusa de falta de fondos para afrontarlas.

Inversión casi cero en ocho años

Una ironía, porque no es que el Ayuntamiento no tuviese dinero, que tampoco estaba sobrado, si no que desde su llegada a San Juan de Dios en 2015 puso en marcha la táctica de gasto cero, a fin de reducir la elevada deuda bancaria que soportaba el Ayuntamiento. No se supo, o no se quiso, dedicar una parte de estos fondos a invertir en la ciudad. Fue, sin duda, el gran error de estrategia de esta coalición, lamentada sin duda por ellos mismo cuando en 2023 perdieron el gobierno, tras no gastar apenas nada en su ciudad.

Así que, sí había dinero para actuar en el Parque Genovés, con un coste previsto cercano al millón de euros; e incluso para haber iniciado las obras en el Parque de la Muralla, que se valoraban en 4 millones de euros. Pero no se hizo nada. Ni se acudió a los presupuestos cuando fallaron los intentos por conseguir fondos de los Next Generation.

Es por ello por lo que ahora llama la atención el lamento de los herederos de esta formación, que ahora están en la oposición, cuando denuncian el abandono, dicen ellos, de los proyectos del cementerio y la estación, por parte del nuevo gobierno.

Más allá de que es una afirmación errónea, pues ambas operaciones siguen vigentes, aunque sin fecha de ejecución, denota dos cuestiones por parte de los ediles de Adelante Cádiz.

Por una parte, que parecen desconocer lo realizado, y sobre todo lo no realizado, durante los pasados años. Lo cual es grave pues ellos mismos han sido protagonistas de esta etapa. Y por otra, al defender con vehemencia y sin recato los mismos espacios verdes que nunca atendieron consideran que a la ciudadanía que les escucha o les lee se les puede vender realidades falsas.

Compromisos del nuevo gobierno

Ahora, el nuevo gobierno de Bruno García, del PP que construyó los parques de Varela, Astilleros y soterramiento, afirma que va a ejecutar todas estas zonas verdes.

Confiemos en que sea un compromiso más fiable que los del anterior alcalde, y que en lo que queda de mandato, del que ya hemos consumido ya seis meses, se conviertan en una realidad.

Lo que sí quieren darle agilidad es a la actuación en el Parque Genovés, que presenta un alto grado de deterioro, tanto en la zona ajardinada como, sobre todo, en la centenaria verja de hierro.

Es uno de los compromisos del alcalde para este nuevo año, dijo hace unos días a este cronista, y así deberá de quedar reflejado en los presupuestos que ahora se elaboran. Una operación de bastantes euros que debe de cuidarse y mimarse.

Una operación que, además, debe complementarse con la culminación de la construcción del Teatro del Parque y la rehabilitación de la Pérgola (lo ideal, ya puestos, sería eliminarla) dándole un uso inmediato ya sea por la UCA (que no estaba en la labor) como por el propio Ayuntamiento.

A partir de ahí, habrá que destinar fondos para los nuevos parques cuya ubicación estratégica, uno en el Paseo Marítimo y otro en una de las puertas de entrada a la ciudad histórica, son motivos más que suficientes para agilizar su construcción en el plazo más breve posible.