“La vacunas son absolutamente necesarias porque salvan vidas”

“Es fundamental que los profesionales tengamos un conocimiento profundo sobre vacunas que nos permita poder manejar distintas situaciones en nuestra práctica clínica diaria y fomentar el interés en la vacunación, de forma que podamos mejorar las coberturas de algunas de ellas”. Quien así habla es el doctor Jesús Ruiz Aragón, microbiólogo, especialista en Vacunas y responsable de las II Jornadas de Vacunología Basada en la Evidencia realizadas en el Hospital Universitario de Puerto Real, centro en el que trabaja el propio doctor.

Ruiz Aragón señala que precisamente uno de los objetivos que ha tenido este seminario en el que han venido especialistas de toda España es tratar de cubrir la falta de formación en el tema de vacunas que se da en los sectores de la medicina, la enfermería y la farmacia: “Hay muchos usuarios que les preguntan cosas concretas sobre las vacunaciones y, en determinadas ocasiones, los profesionales no se encuentran actualizados”.

El microbiólogo ha sido el responsable de unas jornadas en las que ha habido una puesta al día

En las jornadas han participado personas como Julio Vázquez, director del Centro Nacional de Microbiología (Instituto de Salud Carlos III) y que es especialista en el tema de la meningitis que tanto interés tiene en la población.

Precisamente, tal y como abunda el doctor Ruiz Aragón, uno de las principales novedades que se da en este campo es que el consejero de Salud ha anunciado hace unos días que el SAS va a financiar una nueva vacuna tetravalente para la meningitis para poner a los niños a los cuatro y a los doce meses.

"La vacunación es necesaria sí o sí porque salva vidas"

Uno de los problemas a los que se enfrentan es al movimiento antivacuna de algunos padres que no quieren ponerle las mismas a sus hijos: “En las guarderías de Galicia, por ejemplo, ya se ha puesto la norma de que todo niño que no tenga las vacunas al día, no entra en el centro. La vacunación es necesaria sí o sí porque salva vidas”.

Uno de los temas más interesantes que se han tocado en las jornadas ha sido la de la conveniencia de que a los niños también se les ponga la vacuna frente al virus del papiloma humano, asunto en el que entró Ignacio Salamanca.

En estas jornadas, que han celebrado su segunda edición y que Jesús Ruiz Aragón espera que perduren en el tiempo porque son novedosas en la provincia, también se ha hablado de la epidemiología de la gripe este año o de las nuevas vacunas emergentes.