Los usuarios denuncian retrasos en el pago del alquiler social

Los usuarios de la Delegación Municipal de Servicios Sociales han denunciado que en los últimos meses se están produciendo retrasos en el pago del alquiler social. Las quejas han sido comunicadas directamente a este periódico por los usuarios. Fuentes municipales confirmaron ayer que efectivamente se están produciendo distintas demoras en el pago, pero subrayaron que se trata de "un retraso puntual" que se está tratando de subsanar para abonar los pagos pendientes "lo antes posible".

En algunos de los casos que ha podido conocer este periódico, el retraso en el pago del alquiler social afecta solo al último mes, aunque en otros la demora ha afectado a más de una mensualidad.

En todos los casos, eso sí, los usuarios aseguran que han encontrado muchos problemas a la hora de que la administración local les justifique la causa exacta por la que se han parado estos pagos. Los usuarios creen que ha fallado alguna partida presupuestaria y que, de momento, el ayuntamiento no puede hacer frente a estos abonos.

Incluso un usuario explica que desde la delegación municipal solamente pueden hacer frente en estos momentos al pago de los alquileres urgentes, es decir aquellos que de no abonarse puedan acabar en un desahucio.

Las fuentes municipales consultadas no aclaran el motivo de estos retrasos, aunque aseguran que son "puntuales" y que volverá a pagar estos alquileres sociales "lo antes posible". Sí se muestran prestos a desmentir que la causa esté relacionada con que los presupuestos municipales no se hayan aprobado aún de manera definitiva y por tanto aún no puedan ser ejecutados completamente.

Lo cierto es que el retraso se está produciendo en las últimas fechas en un pago esencial para muchas familias gaditanas que por sus dificultades económicas dependen de esta ayuda municipal para asegurar a su familia una casa en la que vivir.

Se trata de personas con pagas muy exiguas y sin recursos económicos que reciben un determinado porcentaje de dinero para hacer frente al alquiler del piso. El dinero se abona generalmente mediante un ingreso bancario y después el usuario debe justificar que la cuantía asignada ha sido destinada al alquiler de esa vivienda.