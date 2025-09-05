Los universitarios se 'libran' de la falta de vivienda en Cádiz: hay oferta suficiente con un coste medio de 350 euros

La búsqueda de un piso de alquiler para estudiantes en Cádiz no es, por ahora, un problema en una ciudad con falta de viviendas.

Ya se sabe que comprar o alquilar un piso en Cádiz no es nada barato. La ciudad acostumbra a aparecer en los puestos de cabeza de las listas nacionales en cuanto a costes inmobiliarios. En el primero de los casos, la elevada demanda ante una oferta escasa mantiene desde hace años los precios en lo más alto. En el caso de los pisos en alquiler, su número se ha ido reduciendo en las dos últimas décadas hasta el punto que hoy en el mercado apenas se cuenta con una oferta de menos de 300 pisos, lo que tampoco ayuda a relajar su valor.

En esta cifra se incluyen todo tipo de propuestas de alquiler. Desde las de temporada centradas en la época veraniega, donde la renta puede dispararse, a los alquileres de largo recorrido durante varios años. Y también aguantan la propuesta para estudiantes y profesores centradas en el año académico.

De estas apenas hay un centenar, recogidas en los portales inmobiliarios y las empresas del sector radicadas en Cádiz.

El Campus de la UCA en la capital acoge a unos 6.000 estudiantes. La Universidad no aporta datos de cuántos residen en la misma ciudad, que lógicamente ya disponen de un alojamiento propio. De los que vienen de fuera hay un elevado número de alumnos que utilizan cada día el transporte interurbano, fundamentalmente los trenes de Cercanías, para acudir a sus clases en la capital, residiendo por ello en sus poblaciones de origen. Queda así un porcentaje más reducido que sí necesita un lugar donde vivir durante el año académico en nuestra ciudad.

Junto a ello, Cádiz capital acaba asumiendo la mayor parte de la demanda de pisos de alquiler que buscan los estudiantes del Campus de Puerto Real, aprovechando que las dos ciudades están a escasos kilómetros de distancia, por lo que la masa estudiantil se duplica. Esta circunstancia refleja en todo caso la necesidad de la segunda línea del tranvía metropolitano, que cruzando el puente de la Constitución tenía parada prevista en el complejo universitario puertorrealeño.

Numerosos estudiantes extranjeros en Cádiz

La UCA en Cádiz tiene, además, un plus a la hora de aumentar su número de estudiantes: es una de las universidades españolas mejor posicionada en movilidad internacional, especialmente en programas como Erasmus.

Para el próximo curso se espera recibir unos 1.000 estudiantes internacionales. De ellos 840 serán de Erasmus (720 europeos y 120 de otros países); de otros programas (estudiantes visitantes y freemover) hay otros 143. Y después están quienes se apuntan al SICUE, el Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles, con una previsión para el nuevo curso de 256 jóvenes.

Según los datos aportados por la UCA, para el primer cuatrimestre del nuevo curso se espera la llegada de 673 estudiantes internacionales; algunos estarán solo un semestre y otros el curso completo, fundamentalmente para las facultades de Filosofía y Letras y Ciencias Económicas y Empresariales.

En cuanto a los Erasmus, para el primer cuatrimestre del curso se anuncia la llegada de 500 personas, de las que 354 serán para este periodo de tiempo y otras 146 para todo el año. Para el segundo cuatrimestre hay ya 107 inscritos, aunque puede aumentar la cifra por lo que se espera llegar hasta 220.

El incremento de plazas en residencias de estudiantes, además del propio Colegio Mayor que gestiona la UCA, ha rebajado la presión sobre los pisos de alquiler. Además, se anuncia la construcción de un gran complejo en la Zona Franca mientras que avanzan las obras de una nueva residencia en el Olivillo. La UCA está elaborando un estudio sobre la necesidad habitacional de estudiantes y profesores en los campus de la UCA, aunque en su momento desde el Rectorado se indicó que con esta nueva oferta se completará las necesidades residenciales de la Universidad en Cádiz. Junto a Puerto Real, hay Campus también en Jerez y Algeciras.

Oferta suficiente de pisos para estudiantes

Sumando alumnos de otras ciudades y quienes vienen del extranjero, hoy Cádiz tiene capacidad suficiente para atender la demanda de alojamiento durante el curso universitario, según reconocen desde el sector inmobiliario. Casi un milagro, en una ciudad con un déficit de vivienda tan grave.

Lejos de las colas que se montan ya en junio buscando un alquiler en ciudades tan universitarias como Santiago de Compostela, en Cádiz “actualmente no hay déficit de plazas. Hay mucha oferta (incluyendo las residencias), suficiente para atender la demanda que pueda haber cada curso universitario”, destaca José Luis Romero, de la empresa ‘Pisosestudiantes’.

Esta circunstancia ha permitido mantener una cierta estabilidad en los precios de los alquileres en Cádiz, algo que parece también un milagro en la capital.

La media en la ciudad se sitúa en unos 350 euros al mes. También depende de los “extras” con los que se contrate el piso, especialmente si se incluye en la renta el servicio de wifi.

La vuelta a este mercado de los pisos que hasta hace poco funcionaban como alojamientos turísticos, ha permitido renovar de forma sustancial este modelo de alojamiento, lo que incide al final en el precio del mismo.

En todo caso, sí hay ofertas que llegan hasta los 550 o 600 euros al mes por habitación. En este caso, desde este sector inmobiliario se destaca que estos pisos son más complicados de sacar al mercado, y se ponen a la cola en la demanda. Aquí hay casos relevantes, como un piso con un precio por habitación por 700 euros al mes en el Paseo Marítimo, o los 600 que cuesta cada habitación en otra oferta existente en Bahía Blanca. Todo muy lejos de los 275 euros de media que tiene Jerez en cuanto al alquiler estudiantil. Hay casos excepcionales en Cádiz, como una habitación que cuesta 235 en Fernán Caballero, los 250 euros que se pide en la Segunda Aguada y los 275 en la plaza de Jerez.

Cádiz contará con unas 605 nuevas plazas para estudiantes universitarios a corto y medio plaza. En tres complejos que ya están en marcha o con las obras a punto de iniciarse, se dará respuesta a la demanda que hay en la capital y su entorno. Destaca la residencia prevista en el polígono exterior de la Zona Franca, que contará con 250 habitaciones ofertando un total de 353 plazas. Le sigue en capacidad las 136 plazas del equipamiento que ya está en construcción en el Olivillo. Y queda por ejecutar la transformación de la antigua Escuela de Ingeniería donde, entre otras instalaciones, se habilitará una tercera residencia universitaria con 116 plazas.