La oferta de pisos de alquiler para largas temporadas se hunde cada vez más en Cádiz

El mercado de pisos de alquiler en Cádiz sigue a la baja, y no en cuanto al coste de la renta, que sigue con valores muy elevados, si no a una oferta que no para de descender.

Por lo pronto, la oferta existente para este modelo de vivienda ya se ha normalizado por debajo de las 300 unidades en el mercado inmobiliario, tanto en los grandes portales nacionales como en las principales inmobiliarias de la ciudad, según un estudio realizado por este diario.

Es el dato más bajo en años, desde que hace una década se llegaba al medio millar, e incluso acumulaba varios cientos más cuando en 1999 se puso en marcha el Plan de Rehabilitación del Casco Antiguo y muchos de estos alojamientos sirvieron como realojo provisional para las familias afectadas por estas obras.

El problema es que la cifra baja todavía más si nos referimos expresamente a alquileres de larga temporada, que son los que marcan una cierta estabilidad población y que van dirigidos a unidades familiares que necesitan una residencia o a personas que llegan a Cádiz con un puesto de trabajo ya cerrado y necesitan un alojamiento.

Así, hoy se encuentran apenas unas setenta ofertas para este modelo de alojamiento. Evidentemente una cifra muy alejada de las necesidades que tiene la ciudad y que reflejan el grave problema habitacional que sufre Cádiz desde hace años.

Todo ello, además, en un proceso de reordenamiento de las viviendas de usos turísticos. La ciudad cuenta, según el registro de la Junta, con unas 2.400 VUT, aunque activas pueden estar unas 1.600. Todas ellas, evidentemente, quedan fuera del mercado tradicional de alquiler, asumiendo también también que no todas entrarían en el mismo si dejasen de tener un uso turístico.

El precio de la renta, por las nubes

Mientras que descienden los pisos para alquiler de larga duración, el precio de la renta no baja. Se mantiene alto, y más para el ingreso medio de la familia en Cádiz.

Los más caros llegan incluso a los 1.800 euros al mes. Pasa con un ático en la zona de la plaza de España (2 habitaciones con 70 metros cuadrados de superficie) y con otro que tiene el mismo coste, ubicado en Sagasta (en este caso con 3 habitaciones y cerca de 80 metros útiles de extensión).

Se disparan costes en casas con apenas una habitación, con precios que llegan a los 1.350 euros, como pasa con un ático en la zona de La Caleta que no pasa de los 45 metros cuadrados de superficie.

En el portal Idealista, de los 72 alojamientos de larga estancia que tiene recogidos, 50 tienen rentas por encima de los 1.000 euros, casi el salario mínimo.

En el otro extremo, los alquileres más baratos que están en el mercado no bajan de los 520 euros, aunque se limita a una única habitación en una vivienda que se queda en 35 metros cuadrados, lo que en su día se consideraba como un “minipiso”.

Pisos para el verano o para el curso educativo

Los precios también están disparados en los alquileres con estancia temporal, tanto para el verano como los que se centran en la temporada escolar.

En el primero de los casos, los propietarios intentan, lógicamente, sacar partido del tirón turístico que va teniendo Cádiz.

En el Paseo Marítimo se ofertan pisos por 6.000 euros el mes, tanto en julio como en agosto, en pisos de 2 o 3 habitaciones. En estos casos se pueden alquilar por un mínimo de 15 días con un coste por jornada de 250 euros.

En Bahía Blanca el alquiler mensual se queda en 3.100 euros. Son 4 habitaciones aunque no hay ascensor, y el precio llega a 1.800 euros limitado a la primera quincena de agosto. Se advierte que no se proporciona ropa de cama ni toallas.

El alquiler temporal más barato se queda en 350 euros, en un piso para estudiantes en la calle Pericón de Cádiz. El precio, en todo caso, es por habitación. Un loft en Diego Arias de 30 metros útiles vale 520 euros, y un piso con 1 habitación en Santo Domingo sube a 550 euros, algo inimaginable en la mayor parte de las capitales andaluzas.

También hay ofertas de habitaciones. La más cara se alquila en la calle Santa Teresa, con un precio de 725 euros, aunque en este caso incluyendo aseo y una cocina en la misma habitación.