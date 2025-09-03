La Universidad de Cádiz da la bienvenida al curso 2025/26 con nueve nuevas titulaciones oficiales

La Universidad de Cádiz refuerza su compromiso con la innovación, la especialización y la internacionalización en el inicio del curso académico 2025/26 con la implantación de nueve nuevas titulaciones oficiales: un grado, siete másteres y un programa de doctorado. Esta incorporación eleva a 45 los grados, a 66 los másteres y a 25 los programas de doctorado que ofrece la institución, que continúa adaptándose a las necesidades de formación que demanda la sociedad, con una apuesta por la diversidad de áreas y la excelencia académica. A esta oferta hay que añadir las 21 dobles titulaciones que mantiene la Universidad de Cádiz en su catálogo.

Entre las nuevas titulaciones destaca el Joint Bachelor in Sustainable Blue Economy (Grado Conjunto en Economía Azul Sostenible), el primer grado internacional coordinado por una universidad andaluza. Este título, impulsado en el marco del consorcio europeo SEA-EU, refuerza la posición de liderazgo de la Universidad de Cádiz en el ámbito marítimo-marino. Esta titulación, de tres años de duración, contempla como obligatoria una estancia internacional.

Junto a este grado, la UCA incorpora dos másteres internacionales: el Joint Master in Port Management and Logistics (Máster en Gestión Portuaria), que coordina la propia Universidad de Cádiz, y el Joint Master in Sustainable Management of Organizations (STORM), coordinado por la Universidad de Brest (Francia). Dentro del Consorcio SEA-EU se incluye también el Programa de Doctorado en Ciencias Tecnológicas Marinas y Marítimas, coordinado por la Universidad de Split. Todos estos títulos, al ser internacionales, se imparten en inglés.

La oferta de másteres se completa con otros títulos que responden a retos emergentes. Es el caso del Máster en Derecho Digital, coordinado por la Universidad de Málaga, y el Máster en Investigación e Intervención Comunitaria para la Transformación y la Inclusión Social, coordinado por la Universidad de Jaén. Junto a ellos, la Universidad de Cádiz incorpora tres nuevos másteres propios: el Máster en Humanización y Ética de la Salud, el Máster en Petroquímica y Tecnologías del Hidrógeno –primer máster dual en la historia de la institución– y el Máster en Seguridad y Protección Marítima, único de esta rama de conocimiento en España.

Las nuevas titulaciones están repartidas entre los cuatro campus de la Universidad de Cádiz. Tres se ubicarán en el Campus de Algeciras; tres, en el de Puerto Real; dos, en el Campus de Cádiz; y uno, en el de Jerez. De este modo, el Máster en Humanización y Ética de la Salud, el Máster en Petroquímica y Tecnologías del Hidrógeno y el Joint Master in Port Management and Logistics se impartirán en el Campus de Algeciras; el Máster en Investigación e Intervención Comunitaria para la Transformación y la Inclusión Social y el Joint Master in Sustainable Management of Organizations (STORM) lo harán en el Campus de Cádiz; el Máster en Derecho Digital se ubicará en el Campus de Jerez; y en el Campus de Puerto Real se ofrecerán el Joint Bachelor in Sustainable Blue Economy (Grado Conjunto en Economía Azul Sostenible), el Máster en Seguridad y Protección Marítima y el Programa de Doctorado en Ciencias Tecnológicas Marinas y Marítimas.

Con estas incorporaciones, la UCA se adapta a las exigencias del nuevo marco académico, en el que las colaboraciones con otras instituciones, de la misma región o de países diferentes, son frecuentes y fluidas. Esta apuesta por la internacionalización ha supuesto un reto docente en el que han trabajado de manera coordinada los vicerrectorados de Títulos y Calidad, Profesorado, Estudiantes, Internacionalización, Infraestructuras y Transformación para la Universidad Digital.

La consolidación de las microcredenciales

Este curso se mantendrá y se irá ampliando el programa de microcredenciales. Las microcredenciales son certificaciones académicas que validan la adquisición de conocimientos y competencias en temas muy específicos. En palabras del vicerrector de Títulos y Calidad, Manuel Arcila, “la sociedad pedía una formación flexible, adaptada al mercado laboral y con certificación oficial. Las microcredenciales han llegado para quedarse”.

A diferencia de los programas de grado tradicionales, las microcredenciales son más cortas, flexibles y están orientadas a necesidades concretas del sector laboral y profesional. Las microcredenciales de la Universidad de Cádiz brindan la oportunidad de adquirir conocimientos especializados, mejorar las competencias profesionales y avanzar en la carrera laboral de manera flexible y accesible. De hecho, en muchos casos no es necesario estar en posesión de una titulación universitaria para poder optar a una microcredencial.

Las primeras formaciones de este tipo del curso académico 2025/2026, Responsabilidad profesional de los prestadores de servicios jurídicos, arrancarán el 5 de septiembre.