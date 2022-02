La triple apuesta hotelera del Ayuntamiento de Cádiz

El caso de Cádiz no deja de ser llamativo, a veces desilusionante y otras desesperante. Con una mano llora por las limitaciones geográficas y por el suelo que no tiene, mientras que con la otra guarda silencio respecto a no pocos edificios y solares que siendo una oportunidad anhelada en otras muchas ciudades acumulan años de abandono, olvido y falta de ideas. El listado es bastante amplio, sonrojantemente extenso para una ciudad que siempre lamenta la falta de suelo. Por eso, y en medio del enésimo fracaso de Valcárcel, uno de los elementos destacados de ese listado, destaca la decidida apuesta del Ayuntamiento para rescatar tres proyectos hoteleros de su ‘jurisdicción’ pendientes de ejecutar.

La concejalía de Patrimonio, con Paco Cano al frente, ha iniciado contactos con grupos inversores a los que está trasladando las opciones que el Ayuntamiento tiene en sus manos para poner en marcha proyectos hoteleros en la ciudad. Reuniones y conversaciones que, hasta la fecha, tuvieron su último capítulo hace escasos días en Madrid, con motivo de la representación gaditana en la Feria Internacional de Turismo.

El Campo de las Balas

Uno de esos enclaves, como ya publicaba este medio, es el del Campo de las Balas, cuyo uso hotelero ha reactivado el Ayuntamiento. La delegación de Urbanismo ya está trabajando sobre el terreno para realizar las mediciones y trámites oportunos respecto al suelo, que en 2015 iba a ser enajenado por un importe que superaba los tres millones de euros, al que se le sumaba cerca de otro millón de euros que se estimaba para la urbanización del espacio público.

Afirmaba Paco Cano que hay inversores interesados en el Campo de las Balas, que en efecto es un privilegiado balcón al mar que el concejal llegaba a considerar “el espacio más atractivo dentro del centro de la ciudad” actualmente. Y eso contando con un posible uso compartido con las pistas deportivas que a priori la UCA ya no va a necesitar tras renunciar al proyecto de facultad en Valcárcel. Es decir, que el Ayuntamiento vuelve a disponer de la totalidad de la parcela del Campo de las Balas para promover ese desarrollo hotelero que ya prevé el PGOU.

La Tribuna del Estadio

El segundo proyecto de hospedaje que sigue intentando poner en marcha el equipo de gobierno es la tribuna del Estadio; un propósito que se le atraganta al Ayuntamiento desde el año 2013 y que hasta ahora no ha generado una sola oferta formal en los distintos procesos de subasta abiertos en estos casi diez años. La última oportunidad para que el único espacio aún disponible en el Nueva Mirandilla albergue un hotel tiene de plazo hasta mayo, cuando finalizará el período de adjudicación mediante enajenación directa que el Ayuntamiento inició en diciembre.

Explica Paco Cano que hay al menos dos grupos inversores interesados en construir este hotel en el estadio del Cádiz. Inversores con los que ha podido reunirse en Madrid y que tienen previsto realizar una visita al edificio próximamente. “Una de esas dos empresas ya había venido anteriormente, pero quiere hacerlo de nuevo”, asegura el concejal, que en este punto recuerda el cambio que se realizó en las bases de la enajenación de cara a la convocatoria de la última subasta, cuyos aspectos quiere conocer con detalles el posible inversor.

Así las cosas, el proceso actual establece que el plazo hasta mayo hay que agotarlo. Una vez vencido, el día 16, se atenderán las ofertas por riguroso orden de presentación. “Y la primera que cumpla con todos los requisitos, será adjudicataria” de esta zona de tribuna. “Confíamos en que salga adelante la operación”, traslada Paco Cano, que no obstante avanza que en caso de que este proceso vuelva a quedar desierto, se creará una comisión a nivel municipal que trabajará en la revisión de ese espacio de 17.500 metros cuadrados para estudiar alternativas y nuevos usos que permitan su enajenación. Un procedimiento que posiblemente necesita una variación del actual PGOU, por lo que se prevé largo en el tiempo.

El Club Alcázar

El tercer espacio municipal que el Ayuntamiento va a relanzar en la búsqueda de inversores que pongan en marcha un nuevo hotel es el del antiguo club Alcázar, en el barrio de Puntales. Para el concejal de Patrimonio, se trata de un enclave estratégico en el futuro de la ciudad en base a las numerosas operaciones de calado que se están desarrollando en esta zona que va a quedar integrada y que se vislumbra como futuro motor económico y social de Cádiz.

Ha adelantado Cano el interés de Patrimonio por sacar a concurso público la enajenación de ese edificio y su conversión en hotel, después de que fracasara el proyecto de albergue juvenil que se ideó hace años. Un proyecto que se uniría a la construcción de la pasarela marítima ya licitada, con fondos Edusi, y la ampliación de puntos de atraque de embarcaciones que lleva aparejada; a la ampliación de la calle Bajeles respecto a la base militar; a las nuevas promociones de viviendas contempladas o a la reurbanización del actual solar que colinda con el paseo marítimo, entre otras actuaciones. Y eso sin contar con el futuro hospital si termina por construirse en los antiguos terrenos de Casa, o con los nuevos usos de los cercanos depósitos de tabaco. “Va a ser un centro de vida complementario, muy bien ubicado y comunicado, además de contar con espectaculares vistas”, traslada el concejal respecto a este proyecto de Puntales, donde destaca que se está realizando “un buen planteamiento económico, cultural y social con los proyectos que vienen”.

A estos tres proyectos que dependen directamente del Ayuntamiento une el concejal de Patrimonio otros que abren nuevas posibilidades para Cádiz “pero que dependen de otras instituciones lo cual hace todo mucho más complejo”. Y es que tras los encuentros con inversores que viene manteniendo, Paco Cano lamenta que la ciudad “sigue teniendo mucho potencial pero se ha visto siempre frenado por las actitudes muchas veces de la administración”. Y por eso, se compromete a “recuperar diálogos con las instituciones para que se faciliten la aparición de inversores serios, solventes, que conocen la ciudad y que están dispuestos a abrir nuevas posibilidades”.