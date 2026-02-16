Traspié en el plan de conversión de la antigua sede de Ingeniería de Cádiz en una residencia de estudiantes

Problemas en uno de los proyectos de referencia en el Campus de la Universidad en Cádiz. El ambicioso proyecto de conversión de la antigua Escuela de Ingeniería, en el barrio de El Balón, en un complejo cultural y en una nueva residencia de estudiantes ha entrado en dique seco por los problemas de la empresa adjudicataria a la hora de iniciar las obras.

La UCA había adjudicado estas obras, por algo más de 4 millones de euros, a la empresa Urban Roll Distribuciones Comerciales, que a su vez trabajaba con otras firmas de construcción. El contrato se firmó el 2 de enero de 2024, para el inicio inmediato de los trabajos con la redacción del proyecto básico y con un plazo de ejecución de este complejo de 24 meses.

Sin embargo, en estos dos años ya transcurridos desde la firma del contrato, la adjudicataria no ha sacado adelante nada de los trámites urbanísticos previos al inicio de la obra y, evidentemente, tampoco las ha iniciado.

Ante esta situación, la UCA se ha visto obligada a iniciar el procedimiento de resolución del contrato. Una medida que conllevará la puesta en marcha de un nuevo proceso de adjudicación, dilatándose aún más el desarrollo de este proyecto.

Según indicaron a este diario fuentes de la Universidad de Cádiz, “durante los dos años transcurridos, la empresa no ha podido presentar primero, un proyecto básico y, después, un proyecto de ejecución sin deficiencias”.

Se destaca que en este tiempo “se le han concedido tres prórrogas, la última de ellas el 4 de febrero de 2025 con carácter improrrogable y sin posibilidad de subsanación. A pesar de ello, la empresa ha intentado subsanar de nuevo pero el proyecto continúa presentando deficiencias. Por ello, la universidad se ve obligada a iniciar un procedimiento de resolución de contrato”.

El proyecto de la UCA en la antigua sede de Ingeniería, cerrada desde que en 2014 se reubicó en el nuevo edificio del Campus de Puerto Real, era una de las actuaciones de referencia para la reactivación del Campus de la capital.

Así, la iniciativa privada iba a asumir la gestión de una nueva residencia de estudiantes, con un mínimo de 116 habitaciones.

El resto del edificio, en lo que debía ser el plato fuerte de la operación, se iba a convertir en un centro cultural gestionado por la propia UCA, con salas para exposiciones, conciertos, cine, teatro, talleres formativos, cursos, locales de ensayo, etcétera. Con este complejo se reformaría la oferta cultural que la Universidad ya tiene con el cercano edificio Constitución 1812.

Con el retraso acumulado, y la necesidad de iniciar otra vez el plazo de adjudicación, habrá que esperar al menos a finales de 2028 para contar con el nuevo centro donde estaba Ingeniería.

Proyectos pendientes en el Campus de Cádiz

La necesidad habitacional de estudiantes y profesorado del Campus de Cádiz, en una ciudad sin apenas oferta de pisos de alquiler, se verá totalmente abastecida con la apertura de las tres residencias de estudiantes previstas en la capital.

Además de la pendiente en la antigua Escuela de Ingeniería, con 116 habitaciones, ya se encuentra en un avanzado estado de construcción un equipamiento privado en el Olivillo, que ofertará 136 plazas.

Pero el mayor complejo será el que está pendiente de construcción en el polígono exterior de la Zona Franca, junto al centro de IncubAzul que gestiona el Consorcio. Una residencia 250 habitaciones y una capacidad para unos 350 estudiantes, además de piscina y gimnasio, entre otras ofertas.