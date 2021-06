Los trabajadores de las contratas de Navantia vuelven a pedir cargas de trabajo para la Bahía de Cádiz

En torno a unos 150 trabajadores del medio centenar de empresas auxiliares que trabajan para Navantia en la Bahía de Cádiz se han vuelto a manifestar esta mañana en Cádiz en demanda de carga de trabajo suficiente para las factorías gaditanas que garanticen el empleo al menos a corto plazo.

La manifestación partió a mediodía de la puerta de la factoría de Navantia en la capital gaditana y discurrió por la Avenida de Astilleros, la Plaza de Sevilla, la calle Lázaro Dou, la Plaza de San Juan de Dios, un tramo de la Avenida del Puerto y la Cuesta de las Calesas, hasta la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, donde una representación de los trabajadores entregó un escrito.

"Consideramos urgente que el Gobierno de nuestro país ponga especial atención en este rincón tan castigado por el paro, priorice la búsqueda de carga de trabajo y apueste firmemente por el futuro de las familias, cuyo sustento depende del futuro y la viabilidad del astillero de Cádiz", dicen en el documento entregado al secretario de la Subdelegación, que les recibió en nombre de su titular, José Pacheco, que se encontraba en Sevilla.

"Las plantillas ya están muy mermadas y las cargas de trabajo son insuficientes para mantenerlas. Mañana nos va a llegar un barco, pero el resto está cogido con pinzas y lo que viene no es suficiente", explica Javier Galván, miembro del comité de empresa de Coasa, una de las contratas de Navantia.

"Los barcos que están entrando vienen con su tripulación, con su mano de obra y no tenemos nada. Ahora mismo lo único que tenemos es el Navigator of te Seas, un barco de la Royal Caribbian, que tiene para quince días. Trae muy poco trabajo, ni siquiera para 70 personas", añade Galván.

"Antes de la pandemia vivimos un momento histórico porque iba a haber faena para todo el mundo. Los empresarios no sabían dónde encontrar a trabajadores. Ahora no tenemos carga de trabajo ninguna y sólo se conservan los puestos de limpieza y mantenimiento. Cuando venían los cruceros bien ha habido empleo para 500 o 700 trabajadores. Ahora, nada", lamenta el representante sindical.

"El trabajo va decayendo porque los barcos se van terminando y se van yendo. Mañana entra otro y viene con la misma obra que el último crucero que tuvimos, con trabajo para 65 personas de media diaria, cuando lo normal sería entre 700 y 1.000", explica José Gallardo, presidente del Comité de Empresa de Navantia Cádiz.

"Los barcos llevan un año y pico sin facturar, solamente generando gasto y las compañías armadoras andan muy cortas de fondos y están intentando salvar las empresas y solo invierten lo mínimo que se puede invertir para poner el barco a navegar", añade Gallardo. "Cuando estén navegando imagino que afrontarán modernizaciones y obras de mayor calado", espera.

"Encargos comprometidos en firme tenemos el Sinfony, que ya salió, y el Navigator of the Seas, que entra mañana. Para Puerto Real, hay algún barco comprometido para mediados de julio y ya lo siguiente, es el Carnival Victory, que lo tenemos ahí desde marzo del año pasado, que ya por fin en agosto pasa a Puerto Real para una obra importante. Y para Cádiz solo hay previsiones con reserva de dique, pero que no están en firme", explica el representante sindical.

La manifestación, la segunda que se convoca en dos semanas por el mismo motivo, discurrió sin incidentes, bajo una importante vigilancia policial, entre gritos reivindicativos clásicos como "si esto no se arregla, guerra, guerra, guerra", "Astilleros no se cierra", pero sobre todo, "carga de trabajo para la Bahía".