Las trabajadoras de Ayuda a Domicilio de Cádiz cobran su nómina, de nuevo, con incidencias

Las trabajadoras de Ayuda a Domicilio de Cádiz han vuelto a sufrir nuevas incidencias en las nóminas de septiembre, es decir, que por segundo mes consecutivo -los dos meses que la empresa Óbolo está a cargo del servicio municipal- la plantilla no recibe el sueldo completo por realizar su trabajo, el de cuidar a mayores y personas dependientes de nuestra ciudad.

"Cobrar se ha cobrado, pero a falta de comprobaciones, la cosa está lejos de poder decir que se ha cobrado bien", explica el presidente del comité de empresa, Óscar Miraut, que confirma que el 30 de septiembre llegó el sueldo al personal "con incidencias" que se están reportando a la empresa.

El problema principal es que la mayoría de estas faltas no se pueden detallar ni comprobar ya que "a día de hoy no disponemos de las nóminas de agosto y septiembre", con lo cual, como explica el representante, es difícil de precisar cuáles son los conceptos que se están dejando de pagar.

Sí es cierto que, afortunadamente, no se han registrado los sangrantes casos del mes de agosto cuando algunas trabajadoras llegaron a percibir 15 o 20 céntimos de salario. Con todo, se tiene la sospecha de que el plus de 200 euros, acordado en el Sercla con la empresa anterior y añadido al pliego de licitación aceptado por la actual adjudicataria, no es admitido como concepto permanente, tal y como obliga en el documento. Un plus que tampoco se cobró en agosto.

Además, hay que recordar que hace unos días, las coordinadoras de este servicio también se unieron a las protestas de estas trabajadoras auxiliares no sólo denunciando incidencias en sus nóminas, también otros incumplimientos de sus condiciones laborales como la ratio, superadísima, de usuarios por coordinadora o falta de material de trabajo. Por estas circunstancias comunicaron a la empresa que iban a dejar de hacer guardias y de admitir nuevos usuarios a partir de este mes de octubre.

Desde la representación de las trabajadoras auxiliares, Óscar Miraut confirma que durante la tarde de este 1 de octubre la plantilla celebrará una asamblea para decidir las acciones a tomar. Una plantilla que en el Pleno ordinario de septiembre, que tuvo lugar el pasado jueves, dio muestras de su hartazgo y de su decisión a la hora de empuñar sus reivindicaciones.

Alcalde de Cádiz: "Hasta que esas incidencias no estén resueltas, no damos por hecho el cumplimiento"

Por su parte, el alcalde de Cádiz, Bruno García, es consciente de estos nuevos problemas con las nóminas y asegura que "hasta que esas incidencias no estén resueltas, no damos por el hecho el cumplimiento" de la empresa.

Con todo, el primer edil precisa que, por la información que maneja, "la empresa está cumpliendo en el pago de las nóminas" aunque "no de forma perfecta; y hasta que no quede perfecto no vamos a parar". "En las nóminas se debe incluir lo que quedaba retrasado del mes anterior, la de este mes y también el complemento de 200 euros. Hasta que no esté todo al 100% no vamos a parar de insistirle", ha recalcado el alcalde que hablará con la plantilla después de la asamblea, "cuando ellos tengan una valoración".

"Sí es cierto que con respecto a la semana pasada, este cambio del cumplimiento se está dando pero hasta que no se resuelvan todas las incidencias no damos por hecho el cumplimiento", ha insistido Bruno García que considera que ese cumplimiento afecta "al pliego en su totalidad -incluido el respeto por la ratio correcta- y al documento añadido del Sercla". "Todo lo que no sea eso, nosotros vamos a exigir que se cumpla", ha dicho decidido.

Además, el servidor público ha recordado que para sancionar a la empresa o para expulsarla del servicio "los técnicos, que son funcionarios públicos, que han hecho sus oposiciones, son los que tienen que establecer el criterio". "Nosotros seguiremos los criterios técnicos y no hay otro criterio que el alcalde pueda cambiar, aunque con toda la intensidad del mundo vamos a estar encima para que la empresa cumpla. Pero que esto no va de la discrecionalidad del alcalde, son los técnicos los que evalúan cómo se tienen que acreditar los incumplimientos y cómo se tiene que valorar", ha considerado el alcalde que ya se había pronunciado la pasada semana en este sentido.