Las tiendas de fotografía de Cádiz se sienten amenazadas por el DNI digital

"Enfadados" y "preocupados". Así se sienten muchos de los gerentes de las tiendas de fotografía gaditanas, al igual que sus colegas del resto del país, ante la entrada en vigor el próximo 2 de agosto del DNI digital, el DNI 4.0, pues temen que para su expedición no se necesite llevar una fotografía pues la imagen la tomaría la Policía en la propia Comisaría. Sin embargo, desde el Cuerpo Nacional gaditano aseguran que "hay una confusión entre DNI 4.0 y DNI Exprés, que es en el que no se necesita aportar la fotografía" y que esa modalidad "no afectará a Cádiz".

"La verdad que estamos bastante enojados porque nos parece injusto implantar esta medida. Al menos, se debería haber contado con la opinión del sector o haber tenido un poquito de empatía con los profesionales que llevamos tantos años en esto y con los jóvenes que acaban de montar sus negocios", explica Concha Pereira que desde 1978, "43 años ya", está al frente de su negocio Fotoprens en la Plaza Esquivel.

Concha, al igual que desde el veterano negocio Segundo y Rosita (un siglo en pie y cuarta generación de fotógrafos, actualmente) y que la joven fotógrafa Elisa Sánchez, que inauguró su estudio en junio 2020, siguen la actualidad que ha trascendido a nivel nacional donde se apunta a una eliminación de esta veta de su negocio que hoy en día representa "como un 60% de lo que se ingresa en la caja del día", como explica Esteban Aguirre desde el centenario estudio gaditano, o, incluso, "el sostén de la puesta en marcha" de la empresa, como en el caso de Sánchez, que abrió las puertas casi recién terminado el confinamiento.

Pero al consultar Diario de Cádiz con fuentes de la Policía Nacional, éstas aseveran que "para el DNI 4.0 -el que entra en vigor el mes que viene- se seguirá necesitando llevar una fotografía a Comisaría para su expedición". De esta forma, aseguran que "la única modalidad en la que la fotografía se tomará in situ es para el DNI Exprés" que llegará en los próximo meses "aunque no se implantará en Cádiz puesto que sólo se implementará en grandes equipos con mucho volumen de mesas, que no es el caso nuestro".

Diferencias entre el DNI Exprés y el Digital

Desde la Policía Nacional recuerdan que el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska fue quien anunció que en los próximos meses está previsto "también" el lanzamiento del DNI Exprés, "un sistema de expedición semiautomático que reducirá los tiempos de espera en las renovaciones ordinarias e incrementará la seguridad obteniendo la fotografía in situ; el aumento del número de Puestos de Actualización Desasistida del DNI electrónico, para facilitar al ciudadano la renovación de los certificados digitales; y el pago de tasas mediante tarjeta bancaria".

Es esa modalidad del DNI la que prescindirá de los servicios de los estudios de fotografía y, desde la Policía Nacional Cádiz, se incide que en "sólo será para casos de renovación o pérdida" y que "no se tiene pensada" su implantación en nuestra tierra.

El DNI 4.0, por su parte, es el la nueva versión del DNI electrónico para adecuarse a la creación del DNI europeo, en cumplimiento del Reglamento UE 2019/1157 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 2019, de obligado cumplimiento para todos los Estados de la UE a partir del próximo 2 de agosto. Este nuevo documento, para el que sí habrá que aportar una fotografía, actualiza su imagen e incorpora nuevas medidas de seguridad, tanto visibles como invisibles.

Entre los cambios introducidos, el nuevo DNI incluye la denominación en inglés –National Identity Card–, puesto que la normativa europea exige que las palabras documento de identidad figuren en al menos otra lengua oficial de las instituciones de la Unión Europea. En el anverso, se ha añadido también el código de dos letras del Estado miembro –ES en el caso de España–, impreso en negativo en un rectángulo azul y rodeado de doce estrellas amarillas.

Disgusto en los negocios de fotografía

Con todo, el anuncio de la toma de fotografía in situ en unas de las modalidades del DNI se percibe como una amenaza desde estos negocios que son "cada vez menos" en la ciudad, tal y como opinan desde Fotoprens y desde Segundo y Rosita.

"A mí me queda apenas un año y medio o dos años para jubilarme pero es una auténtica faena si al final esto llega a implantarse de forma definitiva, y es que desde que las cámaras digitales acabaron con el revelado, el trabajo que más aire da al negocio es la foto de carné", recuerda Concha Pereira que abrió las puertas de su negocio en 1978 y que ha visto "cómo ha ido cambiando el sector y cómo siempre nos hemos ido adaptando" pero esto ya es "la puntilla" y "sobre todo que también afecta a los jóvenes que además tienen sus estudios de Imagen y Sonido o de Audiovisual y se han lanzado a crear sus proyectos", decide.

Una de esos jóvenes es Elisa Sánchez, cuyo estudio tiene apenas un año de vida y en el que la fotografía de carné le ayudó "muchísimo a arrancar". "Imagina, junio del año pasado, prácticamente todo el que venía era para la foto del DNI. Actualmente haremos como unas 10 o 12 diarias y, además, lo que también aporta es una especie de ventana al resto de cosas que hacemos. Porque quien viene para el carné ya ve en la tienda el resto de nuestros trabajos y hay muchos que sea animan a otro tipo de reportajes o para hacer un regalo...", cuenta la joven fotógrafa.

Esteban Aguirre, marido de la bisnieta de Segundo y Rosita y ahora al frente del negocio, no puede calcular en números cuánto les afectaría la pérdida de las fotografías del DNI pero sí tiene claro "que mucho". "Las fotos del carné significa el picoteo diario, como un 60% de la caja diaria, seguro", se atreve al final con una cifra.

Desde el histórico comercio también recuerdan que "con el intrusismo y la fotografía digital" los negocios de fotografía han ido "muriendo" y que ya es "muy complicado" salir a flote todos los días. "Nosotros somos la cuarta generación de Segundo y Rosita y, por lo que estoy viendo, creo que la última", lamenta.