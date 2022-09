Los taxistas gaditanos vuelven a llevar a cabo un paro contra las VTC

Los taxistas gaditanos hicieron en la mañana de ayer un paro desde las once y media de la mañana hasta las dos de la tarde en la sede Radio Taxi en la calle Chiclana. El motivo que les ha devuelto a las protestas es lo mismo que se produjo hace cuatro años y es la regulación de las VTC (Vehículos de Transporte con Conductor).

El presidente de Radio Taxi, José Manuel Vicente, afirma que tras la moratoria que dio hace cuatro años el Ministerio para las restricciones de este tipo de servicio, que afecta a que tienen que ser con un aviso de más de media hora de duración y sólo para carreras interurbanas, “ahora la Junta quiere regularlos y que tengan la función normal de taxis y sin todas las restricciones que tenemos nosotros”.

Asimismo, asegura que por cada 30 licencias de taxis debe haber una de TVC, “cuando en Andalucía la proporción es de 2,7 por una”.

Vicente añade que una de las posibilidades que tenía ahora la Junta de Andalucía era la de no tocar la normativa, por lo que automáticamente pasaban a estar con lo de los servicios interurbanos y los 30 minutos.

Entre las mayores restricciones que tienen los taxis afecta por ejemplo al seguro, donde las indemnizaciones son mucho mayores y, por ello, el precio es mucho más elevado, mientras que en las TVC son las de un vehículo normal. Asimismo, los taxistas tienen que pasar unos exámenes municipales, algo que no pasa con los conductores de las otras”, Y, además, los taxis normalizados tienen una ficha de identificación de autotaxi que hace que las ITV sean anuales y que tengan que pasar otra municipal, mientras que las TVC las hacen como los turismos normales.

Vicente afirma que el fenómeno de las TVC no ha entrado de lleno en la capital gaditana, “entre otras razones porque uno cosa que es una debilidad en nuestro caso, en este tema es una fortaleza y es que tenemos unas tarifas que no suben desde 2014 y de las más baratas de España. No obstante, eso no quiere decir que en el futuro podamos estar como otros sitios”.