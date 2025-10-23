'Sorpasso' en el turismo hotelero en Cádiz: septiembre supera en clientes a los grandes meses del verano

Ya se veía venir en las últimas temporadas veraniegas en Cádiz. Septiembre, poco a poco, comenzaba a coger un lugar de referencia en cuanto a la ocupación hotelera en la ciudad. Cada año nivelaba más sus resultados respecto a los grandes meses del verano, julio y agosto. Pero el resultado de septiembre de 2025, que acaba de publicar el INE, se puede considerar espectacular.

Con 34.550 clientes, septiembre ha dejado atrás a los datos de usuarios logrados por los hoteles de Cádiz durante la temporada alta de verano, con dos mil visitantes más por cada mes. Este auténtico sorpasso sitúa a septiembre ya como un mes más dentro de la temporada estival. Y en el caso de este año, lo convierte en el que más clientes ha acogido de toda la historia del turismo en la ciudad.

El aumento de visitantes se ha apoyado por las excelentes temperaturas mantenidas durante septiembre, y que a priori deberán de augurar buenos datos también en octubre, y el evidente tirón que obtuvo el programa del Ayuntamiento, rememorando el Gades romano, que llenó la ciudad de eventos con una gran atracción de visitantes.

Un crecimiento sustentado tanto por la clientela nacional como la extranjera. Fueron 19.068 turistas nacionales, 1.400 más que hace un año, y 15.482 extranjeros, casi 3.000 más que en septiembre de 2024. Lo cierto es que en este ejercicio se está viendo el cada vez más importante impacto del visitante internacional, nada habitual en nuestros veranos pero que ya alcanza un porcentaje de visitantes nada desdeñable.

En el conjunto de la provincia, y siempre según los datos publicados por el INE, la ocupación hotelera la sigue liderando Chiclana, con 56.414 personas, le sigue Cádiz y ya algo más alejadas Jerez y Conil.

Con estas cifras el dato anual acumulado llega a 259.742 clientes. Nada hace temer que no se supere el récord de visitantes de 2024, con 317.626 clientes.

Todos estos se logra cuando septiembre mantiene la tendencia al alza en los precios de las habitaciones hoteleras en la capital. El coste medio fue de 142,81 euros, con un aumento interanual del 3,98%. Le superan en la provincia Chiclana, con 156 euros de media y Tarifa, con 143 euros. Estamos, en todo caso, por encima de Sevilla, con 141 euros, y casi igual que Málaga, cuyo precio medio alcanzó 150 euros. La ocupación media fue del 75,60%

El empleo hotelero también se vio aupado por la buena racha de la clientela, con 730 trabajadores.