Los hoteles de Cádiz, entre los más caros de España en la primera mitad del verano

El mes de julio fue excepcionalmente bueno para los hoteles de Cádiz. Pendiente de saber la evolución del sector en el recién concluido agosto, que no se conocerá oficialmente hasta dentro de unas semanas, julio cerró con datos históricos de clientes. Por primera vez en toda la historia los hoteles de Cádiz acogieron en un solo mes a más de 37.000 usuarios, con el mejor dato, también histórico, en cuanto a visitantes nacionales.

Fueron 25.347 turistas españoles y 11.799 internacionales. Si lo comparamos con el mismo mes del año pasado, el turismo nacional en nuestros hoteles creció en más de 5.000 personas, y cerca de 3.000 si contamos a los visitantes extranjeros. La diferencia es abismal si ya retrocedemos en dos décadas, casi doblando el visitante nacional y triplicando el internacional.

Todo ello se ha logrado cuando la planta hotelera ofertada ha alcanzado también en Cádiz su récord histórico. Según el INE se contaron con 3.845 camas en todos los hoteles de diferentes categorías abiertos en la ciudad.

En apenas un quinquenio se ha eliminado la diferencia que nos sacaba Jerez en cuanto a plazas hoteleras, aunque aún nos mantenemos lejos de las principales ciudades turísticas andaluzas y de capitales, como Almería (con 5.109 plazas) que anualmente alcanza un número de visitantes muy parecido al gaditano. Este aumento de la oferta y la ostensible mejora, también, de la calidad de los nuevos hoteles abiertos en Cádiz, no ha incidido, sin embargo, en una reducción del coste de las habitaciones, que cabría esperar al contar con más centros donde elegir.

Según los datos del INE, los hoteles en Cádiz en plena temporada estival siguen estando entre los más caros del país.

La novena entre un centenar de localidades de toda España

El Instituto analiza los datos de un centenar de localidades con un evidente potencial turístico. Pues bien, en este listado, y en el mes de julio, Cádiz se situó como la novena ciudad con un coste medio más alto de habitación hotelera. El precio fue de 169,99 euros, con un aumento de 9,4% respecto al año anterior.

Es el segundo precio más alto en la historia, solo superado por el pasado agosto de 2024, con 170, 57 euros, por lo que habrá que ver cómo han evolucionado los costes en el mes que acaba de terminar. Este año el precio medio más bajo se dio en enero con 82,09 euros. En el histórico de los últimos años, según el INE, en febrero de 2021 el coste bajó a 53 euros la habitación.

Frente a ello, en Jerez el precio medio el pasado julio fue de 89,4%, lo que implica una atracción de un turismo que, queriendo venir a Cádiz, no quiere pagar precios más altos. La ocupación en la capital por habitación fue del 82,42%, un porcentaje que podría haber rozado el 100% todo el mes con precios más competitivos. Este porcentaje de ocupación fue el segundo entre las capitales andaluzas (Málaga llegó al 87%), lo que deja claro el tirón turístico que ya tiene Cádiz en la temporada de verano y que podría aprovecharse mejor controlando los precios.

Cádiz ha estado también muy por encima del precio medio en Córdoba, Granada, Sevilla o Madrid. E incluso de Málaga, donde el coste medio fue de 135 euros. Las ciudades más caras en España fueron Marbella, con 375 euros, San Sebastián con 249 euros y Calvia con 190 euros. En la provincia, superando a la capital estaba en julio Tarifa, con un coste medio de 183,51 euros.

Lógicamente, al ser un precio medio este varía según el hotel. Pero en el último fin de semana de agosto, en los principales hoteles de Cádiz se anunciaban habitaciones por 300 euros la noche.

Los hoteleros han obtenido como medio un ingreso por habitación de 141,49 euros, casi un 10% más que en julio del pasado ejercicio.

El aumento de la oferta hotelera en la capital ha ido pareja a un incremento del empleo en este sector, con 684 trabajadores en el mes de julio según el departamento de estadística, en todo caso lejos de los 3.589 empleos creados en Chiclana. No obstante, la capital mantiene durante un año una tendencia de estabilización del empleo, evitando que buena parte de quienes trabajen en verano vayan después al paro.