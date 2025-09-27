Traveler lo tiene claro: estos son los hoteles de Cádiz que celebran el lujo y la gastronomía en los Premios Hotel&Mantel 2025

Los hoteles de la provincia de Cádiz vuelven a estar de celebración. En este caso, algunos de ellos han destacado en la tercera edición de los Premios Hotel&Mantel de Condé Nast Traveler España. Un certamen que celebra la gastronomía (desayunos, brunchs y hasta sándwich clubs de autor) y hasta los interiores de estos lujosos espacios.

En esta tercera entrega del certamen rinden homenaje a sus hoteles favoritos y a sus manteles. “No sabemos si nos gusta más dormir en sus habitaciones o desayunar, comer, cenar, llamar al servicio de habitaciones, picotear entre horas o al borde de la piscina, tomar un cóctel… y un sinfín de posibilidades culinarias”, detalla la publicación.

Mejor Cocina de Autor

En esta categoría se pone en valor los restaurantes de los hoteles en España, en el que se le rinde homenaje a la gastronomía ideada por los mejores chefs. Destacan Cataria, de Iberostar Selection Andalucía Playa (Novo Sancti Petri, Chiclana), que se rige en tres pilares: "pesca sostenible, parrilla y Cádiz". "Los chefs Pablo Vicari y Aitor Arregi han creado una carta y menú degustación que saca a relucir lo mejor de la costa gaditana, no solo en los principales, sino también en sus postres caseros: imprescindible la tarta cremosa de queso gaditano", detalla la publicación.

Otro finalista es Dalmar, de Fairmont La Hacienda Costa del Sol, La Alcaidesa. "Benito es mucho Benito, y no nos equivocábamos. El chef Benito Gómez presume en Dalmar de alta cocina andaluza en un escenario de ensueño. Mariscos de Málaga y Cádiz, carne de Retinto y los vinos de Ronda son solo algunos de los titulares, convertidos luego en platos como la lubina curada en alga tres días, las ostras con jugo picante clásicas de Bardal, la anguila con puerro, guisantes del Maresme… y una larga lista de aciertos para el paladar".

Mejor Desayuno

El placer que te hace madrugar tiene formato de buffet, a la carta, breve y conciso, pero intenso, colosar y divertido.... y lo mejor, para todos los gustos. Así que en la categoría de Mejor Desayuno destaca Daia Slow Beach Hotel Conil, donde destacan el despliegue de productos caseros y locales. "No podrás parar de probar los diferentes tipos de panes que llegan cada mañana del horno San Antonio. Y las magdalenas… son un pecado. Mantequilla, miel, mermeladas caseras, embutidos ibéricos… la lista es larga y suculenta, así que mejor ir probando todo poco a poco. Hasta los huevos con los que preparan tortillas al momento son de Conil, de la Granja Rodríguez. El café, de Kima Café, proviene de Colombia, de la finca orgánica Chambacú, para después ser tostado en Málaga", detalla la publicación.

Mejor Interiorismo

Si hablamos de hoteles con restaurantes bonitos, los Premios Hotel&Mantel tienen una categoría dedicada al interiorismo. En esta categoría incluyen a Misiana (Tarifa). "Este clásico en pleno corazón del casco histórico de Tarifa es un sofisticado concepto del grupo hotelero local La Sacristía, cuya ambiciosa reforma quiso convertirlo en el hermano rebelde y chic de sus hermanos Posada La Sacristía y El Escondite, tomando como base la energía colorida y sofisticada propia de los años 60 y 70, a la que se suman reminiscencias del art déco costero de Miami Beach, pero aplicadas al relajado estilo de vida tarifeño. Si el primero presume de herencia árabe y el segundo es un refugio costero, el renovado enclave urbano se puede definir como una explosión de color y de estilo en el epicentro de la diversión tarifeña. De hecho, uno no se espera que tras la sencillísima fachada blanca del hotel (de cinco plantas y solo 15 habitaciones), la paleta deja de lado los tonos neutros para tornarse bastante más atrevida".

Mejor Mantel Nacional

"En la provincia de Cádiz se come bien, muy bien. Su esencia marinera y sus frescos productos caracterízan su filosofía en la cocina. A cualquier hora, día y momento uno siempre encuentra ese rincón donde chuparse los dedos con una ración de gambitas (o langostinos), unas tortillas de camarones o un buen platito de atún: El Campero, El Muro, Los chicharrones de El Manteca… hay tantas barras, tabancos y restaurantes que la lista de recomendaciones puede resultar infinita", concluye la publicación en esta categoría gastrónomica de España.