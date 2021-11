Sindicatos rechazan el nuevo sistema de acceso al Hospital Puerta del Mar

Las secciones sindicales de Autonomía Obrera y CGT del Hospital Puerta del Mar han mostrado su rotundo rechazo al nuevo sistema de acceso al centro, a través de unos tornos y códigos QR.

"Se trata, sin duda, de una medida impresentable en los accesos de un centro sanitario público, y su finalidad real no es, en absoluto, la hipócrita excusa que se aduce desde la Delegación Provincial del PP y la Gerencia (mejorar el acceso y la estancia de los usuarios/as), sino más bien todo lo contrario", manifiestan estos sindicatos argumentando que "mediante el sistema de tornos, sólo podrán acceder al hospital los pacientes previamente citados por algún servicio, pero no lo podrán hacer, en cambio, aquellos pacientes no citados que acudan, por ejemplo, para indagar la causa del retraso de su cita, pedir algún documento, realizar cualquier otro tipo de gestión o sustituir momentáneamente al acompañante de un paciente ingresado que deba ausentarse de forma inexorable por razones laborales o familiares".

Así, sostienen que "los tornos no están puestos para facilitar los accesos, sino para dificultarlos aún más. Los tornos, en el fondo, no son sino otro mecanismo más (de los muchos establecidos desde el inicio de la pandemia covid) para seguir expulsando a los ciudadanos de la sanidad pública, para bunkerizar al máximo el hospital y transformar, así, sus instalaciones no en un espacio al que tienen derecho los usuarios, sino en un coto privado de los sectores profesionales más corporativos y reaccionarios amparados por la Delegación Provincial del PP y su más fiel escudero, nuestro gerente".

Para las secciones sindicales de Autonomía Obrera y CGT, "nadie que acuda al hospital lo hace por capricho o sin razón justificada" por eso, creen que desde el centro deben "facilitarles su acceso y orientarles en la gestión efectiva de todo lo que necesiten" porque "nuestra función es resolver problemas, no impedir que se puedan tramitar imponiendo restricciones de acceso inhumanas e intolerables", además de garantizar el cumplimiento de todas las medidas de protección anticovid en espacios cerrados.

También hacen referencia estos sindicatos a la "hipocresía" de los responsables políticos "cuando, con una mano, acometen ese innecesario derroche de recursos que su contratación, montaje y mantenimiento supone, mientras que, con la otra, no dudan en cesar en nuestro hospital a cientos de trabajadores con el argumento de que ya no son necesarios".

Por todo ello, Autonomía Obrera y CGT exigen "la retirada inmediata de los tornos" de la puerta del hospital, una "revisión urgente" de todas las restricciones de acceso y permanencia en el hospital, el refuerzo del personal estatutario de puerta y la creación de una plantilla específica de trabajadores para los accesos en todos los turnos destinada exclusivamente a recibir, orientar y, si es necesario, acompañar a todos los usuarios y, en el resto del hospital, para controlar y garantizar el cumplimiento permanente de las medidas de protección anticovid.