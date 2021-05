Puertos del Estado y los sindicatos firmaron el 30 de mayo de 2019 el III Convenio Colectivo de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, cuya aplicación está bloqueada desde entonces porque la CECIR (Comisión Interministerial de Retribuciones) sigue sin autorizar los pagos salariales y subidas pactadas.

Así, el presidente del comité de empresa de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC), Luis Treceño, ha anunciado la inminente convocatoria de movilizaciones como medida de presión para conseguir el desbloqueo de esta situación laboral que mantiene sus sueldos congelados desde hace años.

Entre finales de enero y principios de febrero representantes sindicales mantuvieron un encierro de 17 días para reclamar la aplicación del convenio. este encierro finalizó tras el acuerdo alcanzado con Puertos del Estado y el compromiso de su presidente, para dar mes y medio de plazo a la CECIR para llevar a cabo los trámites administrativos pertinentes e implementar las medidas del convenio.

La fecha tope que se dieron las partes fue el 24 de marzo, ampliamente superada, de ahí las nuevas movilizaciones, cuyo calendario se concretará próximamente y se prevé que sea “contundente”, ya que se considera que la demora en el desbloqueo del convenio es del todo injustificada.

Tras lo relatado, según Treceño, no debería existir traba alguna para solventar un conflicto que se prolonga desde hace 11 años y medio. Es preciso destacar que el II Convenio Colectivo finalizó su vigencia en 2010, y que la situación actual se agrava aún más ya que no se respetan los pactos alcanzados desde la firma del III Convenio Colectivo, en abril de 2019, "poniéndose en cuestión y devaluando un pilar fundamental, en las relaciones laborales, como es la negociación colectiva".

"La problemática alcanza ya unos índices muy difíciles de soportar, en el Sistema Portuario de Titularidad Estatal no se están aplicando las subidas salariales a las que se tienen derecho por la normativa presupuestaria y que están percibiendo la totalidad del resto de los empleados públicos, sobre todo teniendo en consideración que los trabajadores y trabajadoras de los organismos públicos portuarios han demostrado, sobradamente, su capacidad de sacrificio durante los años más duros de la crisis económica de 2008 (aplicando un criterio de austeridad que se ha demostrado ineficaz) y que se prolongó durante años", según el presidente del comité de empresa del puerto de Cádiz.

Además, Treceño recuerda que el actual contexto de triple crisis (sanitaria, económica y social) no ha impedido que, otra vez, los profesionales de los puertos hayan cumplido con su deber en situaciones excepcionales, lo que ha permitido garantizar el suministro a la ciudadanía. "No es cuestión menor resaltar que el Sistema Portuario Público de Titularidad estatal es un sistema solvente que no ha dejado de dar beneficios tanto en la grave crisis económica, desde sus inicios en el 2008, hasta la presente crisis por pandemia. Estos beneficios son la vergüenza de la administración pública del Estado, ya que están sustentados, entre otras fuentes de ingresos, del propio dinero de los trabajadores y trabajadoras que prestan el servicio público, a lo que se le ha sometido a todo tipo de recortes, tanto sociales como económicos, entre otros, una rebaja salarial del 5% continuada con las consecutivas congelaciones salariales incluida la actual, agravándose esta situación con la negativa a la aplicación efectiva de los acuerdos en materia económica del III Convenio Colectivo, firmado por la apropia administración".